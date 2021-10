Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a șasea a Ligii a III-a, Aerostar și CSM Bacau au reușit cate un egal la scor identic, 1-1, in deplasare. Remiza „aviatorilor” de vineri, de la Ramnicu-Sarat, a fost asigurata de golul din min. 85 al lui Belciu, in timp ce sambata, la Piatra Neamț, „CSMeii” lui Codrin Mindirigiu au condus cu…

- Scor identic inregistrat de toate cele trei divizionare C bacauane in runda a cincea. Numai ca, in timp ce „aviatorii” au caștigat meciul de acasa cu gruparea buzoiana, CSM Bacau și FC Dinamo Bacau au pierdut la Botoșani, respectiv Liești Prefixul fotbalistic de weekend al Bacaului a fost 2-1. Daca…

- CSM Bacau și FC Dinamo Bacau au fost invinse acasa, in timp ce Aerostar a remizat pe terenul Faureiului O noua etapa rea pentru divizionarele C bacauane. Cu un singur punct din noua. Sambata, in runda a patra CSM Bacau și FC Dinamo Bacau au pierdut acasa in fața Hușanei Huși (0-1), respectiv Focșaniului…

- Aerostar a fost invinsa acasa de Oțelul cu 2-0, CSM Bacau a pierdut cu 2-1 la Suceava, in timp ce FC Dinamo Bacau are șanse mari de a caștiga primele trei puncte din actualul sezon pentru ca la meciul de vineri (nedisputat), CSM Ramnicu-Sarat nu a avut medic delegat In weekend s-a purtat negrul. Cu…

- Parcursul divizionarei C bacauane Aerostar in Cupa Romaniei s-a incheiat in turul al patrulea. Marți, „aviatorii” au fost eliminați de o alta echipa de Liga a III-a, Șomuz Falticeni, care sși-a adjudecat manșa unica, desfașurata pe teren propriu, cu scorul de 1-0, grație golului marcat de Eduard Ciobanu,…

- CSM Bacau și FC Dinamo Bacau vor evolua in aceasta runda pe teren propriu, la Letea-Veche, respectiv Saucești, in timp ce Aerostar se va deplasa la Focșani Seria I CSM Bacau- Știința Miroslava (sambata, ora 17.00, Letea-Veche) Invinsa la limita in meciul stagional de debut, disputat pe terenul Șomuzului…

- Dupa o pauza de trei luni, a pornit din nou la drum campionatul eșalonului trei. Soare cu nori, ploaie și furtuni: vremea in weekend a fost in ton cu prestația divizionarelor C bacauane. Aerostar a invins cu emoții, intorcand rezultatul pe final, CSM Bacau a pierdut la limita la Falticeni, in timp ce…

- *CSM Bacau va evolua in Seria 1 iar Aerostar și Dinamo Bacau se vor duela in Seria 2 * In prima etapa Aerostar primește vizita celor de la Viitorul Ianca, Dinamo Bacau joaca in deplasare la Metalul Buzau iar CSM va susține primul meci la Falticeni, impotriva celor de la Șomuz Federația Romana de Fotbal…