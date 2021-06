Stiri pe aceeasi tema

- FC Dinamo Bacau este cea de-a treia echipa a județului care va activa in sezonul viitor in campionatul Ligii a III-a, dupa Aerostar și CSM. Campioana județeana in premiera anul acesta, FC Dinamo Bacau a trebuit sa treaca prin emoțiile pre-barajului caștigat la penalty-uri contra Viitorului Cluj, dar…

- Potrivit presei clujene, adversara de azi a bacauanilor nu a fost omologata de Comitetul Executiv al AJF Cluj drept campioana a județului și, prin urmare,, nu ar avea suport legal pentru a se prezenta la pre-baraj. Anul acesta, barajul pentru promovare/ menținere in Liga a III-a la fotbal va adduce…

- Sambata, de la ora 11.00, pe stadionul „Aerostar”, primele doua clasate din actuala ediție a Ligii a IV-a, FC Dinamo Bacau și Viitorul Curița vor susține finala pentru titlul de campioana județeana. Finala se disputa intr-o singura manșa, spre deosebire de cea din vara trecuta, derualata tur-retur și…

- FC Dinamo Bacau și Viitorul Curița se vor intalni azi, la Onești, in ultima etapa, facand astfel o ultima repetiție inaintea finalei pentru titlul de campioana, programata sambata, de la ora 11.00. Mini-campionatul Ligii a IV-a bacauane, unul de forța majora, pornit la drum pe data de 17 aprilie cu…

- Grupa B a play-out-ului Ligii a II-a a dat un singur verdict pana acum. Din pacate, un verdict anunțat inca de mai multa vreme: retrogradarea Aerostarului in eșalonul al treileai. Ramane in schimb deschisa lupta pentru locul 5, cel care asigura prezența la „baraj”, evitand astfel poziția a șasea, care…

- Ediția 2020-2021 a Ligii a IV-a la fotbal se va desfașura in Bacau cu numai patru echipe la start. Acestea sunt: Dinamo Bacau, Viitorul Curița, CS Faraoani și Gauss. Cele patru vor juca tur-retur, urmand ca primele doua clasate sa dispute finala pentru titlul de campioana a județului. Joi va avea loc…

- Campionatul bacauan al Ligii a IV-a este blocat de mai bine de un an din cauza pandemiei. In 2020 s-a disputat o singura etapa, in luna martie, pentru ca in iunie sa se treaca direct la „barajul” pentru stabilirea campioanei, caștigat de Viitorul Curița in fața lui FC Dinamo Bacau. Ce șanse exista ca…

- In acest weekend este programata etapa a 19-a a Ligii a II-a la fotbal. Aerostar Bacau va sta in aceasta runda pentru ca adversara sa, Turris Turnu-Magurele s-a retras din campionat in iarna. Pentru a umple golul competițional și pentru a se familiariza mai bine cu lotul in condițiile in care a preluat…