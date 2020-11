Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul de toamna al Ligii a III-a s-a inchis oficial, in Seria I, duminica, odata cu disputarea meciului restant dintre Ceahlaul Piatra Neamț și CSM Pașcani. Nemțenii s-au impus clar, cu scorul de 5-0, și vor ierna pe poziția a șasea in clasament. Formația CSM Pașcani ramane ultima in ierarhie, cu…

- In cadrul unui meci restanța din Seria I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava a primit pe teren propriu vizita echipei Sporting Juniorul Vaslui. Dupa semieșecul, pardon, eșecul, de la Pașcani, sucevenii au dorit sa se „scoata” dupa jocul cu vasluienii. Chiar daca in denumirea lor oaspeții au avut…

- Runda cu numarul VI a seriei I a Ligii a III-a de fotbal a fost favorabila doar pentru doua, din cele trei echipe sucevene care s-au aliniat la start. La finele saptamanii trecute Foresta Suceava și Bucovina Radauți au caștigat, in timp ce Șomuz Falticeni a suferit primul eșec din acest sezon competițional.…

- Foresta Suceava va intalni in etapa a VI-a a Ligii a III-a de fotbal o formație nou-promovata, Bradul Borca, meciul urmand sa se dispute sambata 17 octombrie de la ora 15.00. ”Nemțenii au dorit sa programam partida vineri, pentru ca și veteranul Onofraș sa fie pe teren, dar am refuzat respectuos, pentru…

- Runda cu numarul cinci a seriei I a Ligii a III-a de fotbal a fost una norocoasa pentru echipele sucevene. Șomuz Falticeni a revenit de la 0-2 și a incheiat le egalitate, 2-2, partida de pe terenul gruparii Știința Miroslava, iar Bucovina Radauți s-a impus pe terenul formației Ceahlaul Piatra Neamț…

- Programul celor zece serii ale Ligii 3:Seria 1, etapa 4sambata, 3 octombrie 2020, ora 15:00 Dante Botosani -CSM Ceahlaul Piatra Neamt 0-3 Andrei Mateiciuc (36, 56), Andrei Curpan (46) Bucovina Radauti – Stiinta Miroslava 2-0 lonel Stoian (2, 45)Somuz Falticeni – Foresta Suceava 3-2 Franck Toukam (35),…

- Foresta Suceava și-a revenit oarecum dupa eșecul surprinzator din prima etapa a seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Daca in prima runda elevii lui Dorin Goian și Daniel Balan au fost invinși acasa de Știința Miroslava, in etapa a II-a ei s-au impus pe terenul gruparii Ceahlaul Piatra Neamț cu scorul…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit componența celor 10 serii ale Ligii a III-a pentru sezonul urmator. Cele trei grupari sucevene inscrise in competiție, Foresta, Bucovina Radauți și Șomuz Falticeni au fost repartizate in Seria I, alaturi de alte șapte formații: Ceahlaul Piatra Neamț, Bradu Borca,…