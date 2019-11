Fotbal – Liga a III-a: Recea castiga la Sanmartin si se duce la punct de locul 2

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Sambata, la Sanmartin, Luceafarul Oradea – Unirea Alba Iulia | “Alb-negrii”, descindere in fieful liderului! Sambata, la ora 14.00, la Sanmartin, “alb-negrii” evolueaza in fieful liderului Luceafarul Oradea, intr-un meci contand pentru etapa a 11-a a Seriei a 5-a a eșalonului terț. Prima…

- Sambata, 19 octombrie, de la ora 15.00, CS Minaur va juca cu Unirea Alba Iulia. Meciul face parte din etapa a 9-a din Liga 3, seria 5 la fotbal si se va disputa acasa, iar intrarea este libera. Baimarenii nu au parcursul pe care si l-ar fi dorit, pentru ca daca este sa luam meciurile oficiale sunt “pe…

- Sambata, de la ora 17.00, CS Minaur a intalni pe teren propriu pe Industria Galda de Jos, in cadrul etapei a 5-a. Echipa noastra s-a impus cu scorul de 2-0, dupa un meci destul de greu, in care a dominat in majoritatea timpului de joc, dar n-a reusit sa gaseasca prea usor drumul spre poarta. Este important…

- ACS Fotbal Comuna Recea a invins sambata, 14 septembrie, in deplasare, formatia Luceafarul Oradea, scor 4-3 (2-1), intr-un joc contand pentru etapa a 4-a a seriei 5 din liga a III-a la fotbal. Au marcat pentru Recea: Viorel Chinde (15), Lorand Kis (33) si Adrian Micas (62, 70). In urma acestei victorii,…

- Marti, 10 septembrie, ACS Fotbal Comuna Recea a fost eliminata din turul IV al Cupei Romaniei la fotbal de catre formatia Sanatatea Cluj, care a invins cu 3-1 (1-0), intr-un joc disputat la Cluj-Napoca. Ceaca a deschis scorul pentru echipa clujeana (min. 28), iar Maries a egalat pentru Recea in minutul…

- ACS Fotbal Comuna Recea a invins miercuri, 28 august, pe stadionul “Viorel Mateianu”, formatia Minerul Baia Mare, scor 2-0 (2-0), intr-un joc contand pentru faza a III-a a Cupei Romaniei la fotbal. Echipa antrenata de Romica Buia si Ovidiu Mic s-a impus in urma a doua lovituri de la 11 metri, transformare…

- Vineri si sambata se vor disputa jocurile etapei inaugurale din cadrul campionatului Ligii a III-a, seria 5. CS Minaur este prima care intra in competitie dintre maramuresene, avand meci in deplasare la Sticla Ariesul Turda, vineri. Mai apoi, sambata, ocupanta locului 2 din editia trecuta, ACS Fotbal…