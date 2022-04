Stiri pe aceeasi tema

- La finele saptamanii trecute s-au disputat din nou etape in cadrul Ligii a V-a a județului Suceava. Dupa echipele din prima serie și cele din seria a II-a au intrat pe teren. Liderul la zi, Bucovina Darmanești și-a continuat parcursul fara greșeala și a caștigat acasa cu Viitorul Negostina cu 3-1. Rezultate…

- Seria 1⇑ in play-off: Dante Botoșani (40 puncte), Foresta Suceava (35), Bucovina Radauți (28), Hușana Huși (28)⇓ in play-out: CSM Ceahlaul Piatra Neamt (27 puncte), Sporting Juniorul Vaslui (24), Șomuz Falticeni (24), Stiinta Miroslava (20), CSM Bacau (17), CSM Pașcani (4) Seria 2⇑ in play-off: SC Oțelul…

- Ultima etapa a seoznului regular a seriei I a Ligii a III-a de fotbal s-a disputat la finele saptamanii trecute. Cea mai mare caștigatoare a rundei a fost Hușana Huși, echipa care a prins ultimul loc din play-off dupa ce a trecut de Știința Miroslava, in deplasare cu 2-1. In aceste condiții, chiar daca…

- In acest sezon, Timisul a depasit Aradul in Seria a VIII-a a Ligii a 3-a, iar doua echipe din judet au reusit frumoasa performanta de a termina sezonul regulat pe primele doua pozitii. Lupta abia acum incepe, deoarece campionatul continua cu meciurile din play-off, primele 4 clasate si play-out, locurile…

- Foresta Suceava este oricum calificata in play-off-ul seriei I a Ligii a III de fotbal, indifent de rezultatul partidei din ultima runda de campionat, la fel ca și liderul Dante Botoșani. Totuși, pentru ca in acest inedit cuplaj de patru echipe conteaza și punctele de la final de sezon, lucrurile se…

- Runda cu numarul XI a Ligii a IV-a a județului Suceava a fost una in care echipele de top și-au valorificat superioritatea. Liderul la zi, Juniorul Suceava a caștigat pe terenul celor de la Moldova Dragușeni cu scorul de 2-0 prin golurile marcate de Ciprian Ieșan. Pe locul secund a urcat Șomuz Preutești,…

- Prima etapa a sezonului oficial al seriei I a Ligii a III-a de fotbal a programat la finele saptamanii trecute un derby local, Șomuz Falticeni – Foresta Suceava. Dupa cateva partide amicale in care s-a descurcat, oarecum, peste așteptari, gruparea pregatita de Ionuț Moșteanu a ”atacat” cu incredere…

- La sfarșitul saptmanii trecute, Foresta Suceava a disputat un meci amical in compania ultimei clasate din seria I a Ligii a III-a, CSM Pașcani. Sucevenii au deschis scorul prin Manole, ieșenii egaland pana la pauza. In partea a doua a partidei Foresta Suceava a mai marcat de doua orin prin Unghianu…