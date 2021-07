Stiri pe aceeasi tema

- I-a fost mireasa, acum, soție cu cununie, superba Teofana Alex Savin, puștiul cuminte, talentat, foarte muncitor, care a inceput rugbiul la Focșani și i-a fost elev regretatului profesor, antrenor, constructor de caractere, Viorel Ion, a devenit barbat liniștit. Titular la Steaua București,…

- Prin apel 112 am fost sesizați cu privire la faptul ca, pe DN 23 Focșani- Braila, la ieșire din Nanești, un autocamion s-a rasturnat pe partea carosabila. Traficul este blocat pe ambele sensuri. Nu sunt victime. (Comunicat IPJ Vrancea, 28 mai 2021) Ora: 07:35 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General…

- Turneul va fi la Cluj-Napoca in perioada 2-6 iunie Federația Romana de Handbal a comunicat componența grupelor și programul turneului final al Campionatului Național al juniorilor 1. Focșanenii de la CSM 2007 fac parte dintr-o grupa alaturi de CSS Odorheiu Secuiesc, CSM București, LPS Piatra Neamț,…

- Echipa de fotbal seniori a CSM Focșani 2007 va juca sambata, 24 aprilie, de la ora 17:00, pentru ultima oara in acest sezon pe terenul propriu. Va avea ca adversara pe Viitorul Ianca, formație de pe locul 6 al clasamentului, cu 26 de puncte, din care, 10 adunate in ultimele patru etape, in care a […]…