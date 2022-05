Stiri pe aceeasi tema

- Focșanenii, cu trei victorii, s-au clasat pe primul loc și au dat cel mai bun portar și cel mai bun pivot al turneului Echipa de handbal a LPS Focșani a caștigat etapa de zona – licee a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. In turneul care a avut loc in ultima parte a saptamanii trecute […] Articolul…

- Metalul Buzau și CSM Focșani 2007 se vor intalni pentru a treia oara in aceasta primavara. La 12 martie, in returul campionatului, cele doua formații au jucat pe sinteticul de la Buzau unde au caștigat oaspeții cu 2-1. La 2 aprilie, in prima etapa a play-off-ului, pe Milcovul, s-au impus tot focșanenii,…

- CSM Focșani 2007 va juca in deplasare cu Oțelul Galați, partida din runda a doua a play-off-ului Seriei a 2-a a Ligii a III-a. Jocul se va disputa pe Stadionul Oțelul sambata, 9 aprilie, de la ora 17:00. In prima etapa a play-off-ului, ambele formații au caștigat meciurile de pe teren propriu, dar dupa…

