Stiri pe aceeasi tema

- Dupa disputarea a doua etape, cinci echipe au maximum de puncte in campionatul județean al Ligii a IV-a: AS Filipești și ACS Gauss in Seria 1 și Sportul Onești, CSM Moinești și Viitorul Curița in Seria 2. Campioana en-titre, Sportul Onești prezinta cel mai prolific atac al campionatului, cu 15 goluri…

- Etapa a treia a Ligii a III-a are ca avanpremiera derby-ul de vineri, de la ora 17.00, dintre Aerostar Bacau și Metalul Buzau. Ambele echipe au maximum de puncte și conduc osilitațile in Seria 2, alaturi de CSM Ramnicu-Sarat. Cele doua rivale de vineri și-au incriucișat pașii și in play-off-ul ediției…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit componența celor zece serii și programul competițional al Ligii a III-a ce va debuta la finalul acestei saptamani. Sezonul regulat, ce va include 18 etape, tur -retur, se va disputa in perioada 27 august -25 martie, cu o pauza intre etapa a 15-a (programata pe 3…

- Saptamana viitoare va porni la drum o noua ediție a Ligii a III-a la fotbal. Ca și sezonul trecut, Bacaul se va prezenta la start cu trei echipe: Aerostar, CSM și FC Dinamo. Asta e situația. Și cam asta e nivelul: oraș de mana a doua, echipe de liga a treia. Adevarata problema nu e […] Articolul Din…

- De la ora 17.30, Aerostar evolueaza in deplasare, contra Sportingului Liești, in timp ce, de la aceeași ora, stadionul „Letea” programeaza derby-ul dintre CSM Bacau și FC Dinamo Bacau Cele trei divizionare C bacauane, Aerostar, CSM și FC Dinamo pașesc azi oficial in noul sezon. Nu o fac cu prilejul…

- Joi, „aviatorii” intalnesc pe CSM Moinești, la Darmanești, iar sambata joaca impotriva divizionarei secunde Unirea Slobozia la Focșani Divizionara C Aerostar Bacau a intrat intr-o noua faza a pregatirilor, odata cu stagiul de pregatire centralizata de la Darmanești, inceput luni. Marți și miercuri,…

- „Aviatorii” au remizat in primul amical al sezonului: 4-4 pe terenul Științei Miroslava Divizionara C Aerostar Bacau a bifat weekendul trecut primul joc de pregatire al verii. Sambata, „aviatorii” antrenați de Mihai Ionescu au remizat, 4-4 (2-2) pe terenul Științei Miroslava, echipa de liga a treia…

- Dupa 3-3 in meciul tur de acasa, campioana Bacaului a pierdut cu 4-3 returul de sambata, de la Vaslui, contra Rapidului Brodoc, golul decisiv fiind inscris pe final de Ponea Bacaul ramane cu doua echipe in Liga a III-a: Aerostar și FC Dinamo. CSM Bacau a retrogradat la finalul sezonului 2021-2022, in…