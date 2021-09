Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei formații sucevene pe tabloul de concurs al Ligii a III-a au stari de spirit diferite dupa disputarea meciurilor din cadrul etapei a II-a. Vineri dupa amiaza, in primul joc al rundei, Bucovina Radauți s-a impus cu scorul de 2-1 la Pașcani, insa succesul trupei pregatite de Florin Cristescu…

- La finalul saptamanii trecute s-au disputat primele meciuri ale ediției 2021-2022 a campionatului Ligii a IV-a Interconti. Juniorul Suceava a facut instrucție in partida de pe teren propriu cu Concordia Gramești. Scorul final a fost 12-3, golurile sucevenilor fiind marcate de Cerlinca (6), Prichici…

- La sfarșitul saptamanii trecute a debutat noul sezon competițional al Ligii a III-a de fotbal. La fel ca și in sezonul precedent, județul Suceava are trei reprezentante in seria I, Foresta Suceava, Bucovina Radauți și Șomuz Falticeni. In prima etapa doar doua din formațiile sucevene au jucat, este vorba…

- FC U Craiova a terminat la egalitate cu Farul Constanta, 1-1 (0-0), vineri seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii I de fotbal care a opus echipele antrenate de golgheterii all-time ai echipei nationale, Adrian Mutu, respectiv Gheorghe Hagi. Gazdele au deschis scorul imediat…

- CS Mioveni a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a sasea a Ligii I de fotbal. Derby-ul nou-promovatelor a fost transat de Alexandru Buziuc (12 - penalty), dupa ce Dominik Kovacic l-a faultat in careu pe Bogdan Rusu.…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit marți țintarul ediției de campionat 2021-2022 a Ligii a III-a. Ca și anul trecut, cele trei formații sucevene aflate pe tabloul de concurs, Foresta, Bucovina Radauți și Șomuz Falticeni, au fost repartizate in Seria I, alaturi de Ceahlaul Piatra Neamț, ...

- In prima etapa a seriei I a Ligii a III-a de fotbal, ediția 2021/2022, toate echipele sucevene vor juca pe teren propriu, conform tragerii la sorți efectuate astazi la sediul FRF. ACS Foresta va intilni ACS Hușana Huși, CSM Bucovina Radauți va evolua in compania formației CS Sporting Vaslui, iar Șomuz…

- Federația Romana de Fotbal a aprobat, in ultima ședința de Comitet Executiv, sistemul de desfașurare al viitoarei ediții de campionat a Ligii a III-a ce va debuta pe data de 28 august. Noul sezon va reuni la start 100 de echipe participante, imparțite in 10 serii geografice. Foresta Suceava, Bucovina…