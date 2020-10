ACS Fotbal Comuna Recea a fost invinsa duminica, 18 octombrie, pe teren propriu, de formația Petrolul Ploiești, scor 1-2 (0-0), intr-un joc contand pentru etapa a opta a Ligii a II-a la fotbal. Recea nu a mai reușit sa produca o noua surpriza, dupa ce a invins-o pe Rapid și a remizat cu U Craiova, cu toate ca a deschis scorul prin Gabriel Oița, in minutul 47. Cu un om in minus inca din minutul 24, gazdele au fost egalate din penalty in minutul 67, cand Vasile Buhaescu il invinge pe Bota. Același Buhaescu reușește sa stabileasca scorul final cinci minute mai tarziu. Fotbal Comuna Recea: Bota (cpt.)…