- Duminica s-a incheiat sezonul regulat al eșalonului secund, iar ieri s-au tras la sorți meciurile din a doua faza a campionatului. U Craiova 1948, Dunarea Calarași, CS Mioveni, Rapid, Csikszereda și ASU Poli se bat pentru promovare, restul de 14, imparțite in doua grupe, pentru evitarea retrogradarii.…

- Cea de-a treia etapa a returului Ligii a III-a prilejuiește primul meci oficial pe teren propriu in 2021 pentru CSM Bacau. Ocupanta a locului 7, cu 11 puncte, echipa antrenata de Giani Florian va primi vizita sambata, de la ora 15.00, a formației de pe locul 9 (penultimul al Seriei 2), CS Faurei, intr-un…

- In acest weekend este programata etapa a 19-a a Ligii a II-a la fotbal. Aerostar Bacau va sta in aceasta runda pentru ca adversara sa, Turris Turnu-Magurele s-a retras din campionat in iarna. Pentru a umple golul competițional și pentru a se familiariza mai bine cu lotul in condițiile in care a preluat…

- Ultimele doua clasate, Aerostar și Pandurii Lignitul au incheiat la egalitate, 1-1 (0-1), un meci anost in cadrul etapei a 18-a. Sambata, la meciul direct din etapa a 18-a, Aerostar Bacau și Pandurii Lignitul Targu-Jiu au aratat ca nu intamplator ocupa ultimele doua locuri din liga secunda. Codașe și…

- Dilatata pe parcursul a cinci zile, etapa a 16-a a Ligii a II-a se va incheia azi, odata cu partida Petrolul Ploiești – Metaloglobus București, programata de la ora 19.00. Jocul de la Ploiești reprezinta un punct de interes și pentru Aerostar Bacau, care va evolua sambata, de la ora 11.00, in etapa…

- Amicale la foc automat pentru divizionara B Aerostar Bacau. Dupa ce miercuri au bifat doua teste in aceeași zi la Piatra Neamț cu echipe de Liga a III-a (3-1 cu Ceahlaul și 2-3 cu Bucovina Radauți), bacauanii revin astazi sub Pietricica. Acolo unde, de la ora 13.00, vor intalni o alta grupare din cel…

- „Aviatorii” au caștigat la scor de tenis primul amical al anului, desfașurat la Targu-Secuiesc: 6-1 cu echipa de liga a treia, Kids Tampa Brașov. Divizionara B Aerostar Bacau a inceput cu o victorie seria amicalelor din aceasta iarna. Sambata, „aviatorii” s-au impus cu 6-1 contra echipei de liga a treia…

- Gata cu vacanța la Aerostar Bacau! Penultima clasata din liga secunda se reunește astazi, la ora 14.00, la propriul stadion, pregatind partea a doua a sezonului, in care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare. O singura plecare din tabara „aviatorilor”: atacantul Alexandru Zaharia, care nu a convins…