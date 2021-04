Stiri pe aceeasi tema

- Divizionara C CSM Bacau merge struna in 2021. Patru meciuri, nicio infrangere. Și asta in ciuda faptului ca printre adversarii „CSMeilor” s-au aflat Dacia Unirea Braila, CSM Focșani 2007 sau Sporting Liești, echipe care trag la promovarea in eșalonul secund. Acum, bacauanii se pregatesc de cel mai dur…

- Divizionara B de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012, nu a jucat in etapa a doua programata weekend-ul trecut, in Grupa 3. „Pisicile Roșii” trebuiau sa primeasca vizita Luceafarului Filiași, insa gruparea olteana a anunțat ca nu se prezinta la meci. Cum echipa din Filiași nu s-a prezentat nici la…

- In acest weekend este programata etapa a 19-a a Ligii a II-a la fotbal. Aerostar Bacau va sta in aceasta runda pentru ca adversara sa, Turris Turnu-Magurele s-a retras din campionat in iarna. Pentru a umple golul competițional și pentru a se familiariza mai bine cu lotul in condițiile in care a preluat…

- Divizionara B Aerostar Bacau a pierdut cu scorul de 3-0 (1-0) partida disputata sambata, in deplasare, contra Metaloglobusului București, din cadrul etapei a 17-a. Gazdele au deschis scorul in ultimul minut al primei parți, prin Ovidiu Herea și l-au majorat dupa pauza grație reușitelor semnate in decurs…

- In primul meci de campionat din 2021, „aviatorii” au fost invinși acasa cu 2-0 (1-0) de Unirea Slobozia, intr-o disputa directa pentru evitarea retrogradarii. Ne obișnuisem cu greșelile flagrante din aparare. Și cu ratarile din atac. Ne obișnuisem cu meciurile pe muchie de cuțit. Sa traim periculos…

- Divizionara B Aerostar Bacau a inceput cu stangul meciurile de campionat din 2021. Sambata, in etapa a 16-a a ligii secunde, „aviatorii” au pierdut cu 2-0 (1-0) jocul de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, o adversara direct in lupta pentru evitarea retrogradarii. Eșecul e dureros, dar firesc la modul…

- Dupa doua infrangeri la scor de tenis, 1-6 cu Ceahlaul Piatra Neamț și 1-6 cu Sporting Juniorul Vaslui, divizionara C CSM Bacau vrea sa sparga gheața in amicalele iernii și sa obțina prima victorie. Prilejul i se poate oferi sambata, atunci cand, de la ora 11.00, „CSMeii” vor intalni, la Onești, pe…

- In aceasta iarna, Aerostar este adepta programului de pregatire cu cate doua amicale pe zi. Dupa „dublele” Ceahlaul/ Bucovina Radauți și Petrolul Ploiesti/ Sepsi Sfantu-Gheorghe 2, „aviatorii” vor incheia saptamana cu alte doua jocuri programate imediat unul dupa celalat: sambata, de la 11.00, cu AFC…