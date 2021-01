Stiri pe aceeasi tema

- Aflata de marți intr-un stagiu de pregatire centralizata la Miercurea-Ciuc, divizionara secunda Aerostar Bacau iși continua seria jocurilor de verificare. Ieri, antrenorul Daniel Munteanu și-a imparțit lotul in doua pentru a bifa doua amicale. Cel mai important a fost cel disputat la Tarlungeni, intr-un…

- Amicale la foc automat pentru divizionara B Aerostar Bacau. Dupa ce miercuri au bifat doua teste in aceeași zi la Piatra Neamț cu echipe de Liga a III-a (3-1 cu Ceahlaul și 2-3 cu Bucovina Radauți), bacauanii revin astazi sub Pietricica. Acolo unde, de la ora 13.00, vor intalni o alta grupare din cel…

- Ultimul meci acasa din 2020 pentru Aerostar Bacau. Și ce meci! La fel de greu ca și precedentele trei din actualul campionat al ligii secunde. Dupa surprinzatoarea remiza de pe terenul primei clasate U Craiova 1948 (scor 0-0), fantastica victorie din deplasare cu Petrolul Ploiești (4-1) și infrangerea…

- Aerostar a fost invinsa nemeritat duminica, de Rapid, cu 3-2, dar a aratat din nou cum o echipa de pe penultimul loc poate ține pasul cu candidatele la promovare. Un 0-0 pe terenul liderei U Craiova 1948. Adica pe terenul echipei care nu cedase pana atunci vreun punct acasa. Un 4-1 in deplasare, cu…

- Deși se afla pe penultimul loc al clasamentului, formația bacauana antrenata de Daniel Munteanu continua seria marilor surprize. Dupa punctul luat pe terenul liderei U Craiova 1948, „aviatorii” au detonat bomba campionatului, impunandu-se luni seara cu 4-1 in fieful unei alte formații de tradiție, Petrolul…

- Etapa a 11-a, disputata weekend-ul trecut, nu a gasit-o pe teren pe divizionara B Aerostar, bacauanii stand in aceasta runda. Pauza competiționala a „aviatorilor” se intinde astfel pe o durata de 15 zile care separa remiza de la Turnu Severin, cu lidera U Craiova 1948 din data de 3 noiembrie de urmatorul…

- Aerostar a reușit surpriza rundei a zecea, remizand, 0-0, marți seara, pe terenul liderei. Va prezentam fundalul care a permis penultimei clasate sa țina in șah cea mai in forma echipa a campionatului. „Exact ca și voi” Inainte de a ieși din vestiar și de a se indrepta spre teren le-a mai spus un lucru.…

- Cu doar trei puncte in opt jocuri, Aerostar Bacau nu a depus armele in actuala ediție de campionat a ligii secunde. Dupa ce au facut curațenie in ograda proprie, renunțand la patru „senatori” precum Anca-Trip, Yabre, Moisi și Chelaru, „aviatorii” au reușit marți seara surpriza rundei a zecea, remizand,…