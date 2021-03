Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele doua clasate, Aerostar și Pandurii Lignitul au incheiat la egalitate, 1-1 (0-1), un meci anost in cadrul etapei a 18-a. Sambata, la meciul direct din etapa a 18-a, Aerostar Bacau și Pandurii Lignitul Targu-Jiu au aratat ca nu intamplator ocupa ultimele doua locuri din liga secunda. Codașe și…

- Divizionara B Aerostar Bacau nu a ramas mult timp fara antrenor dupa desparțirea amiabila de Daniel Munteanu. Luni, 1 martie, „aviatorii” au batut palma cu Mihai Ionescu, care revine astfel pe banca gruparii bacauane. Fostul jucator al Ceahlaului Piatra Neamț a mai pregatit Aerostarul in ediția 2016-2017…

- Divizionara B Aerostar Bacau a pierdut cu scorul de 3-0 (1-0) partida disputata sambata, in deplasare, contra Metaloglobusului București, din cadrul etapei a 17-a. Gazdele au deschis scorul in ultimul minut al primei parți, prin Ovidiu Herea și l-au majorat dupa pauza grație reușitelor semnate in decurs…

- Sambata, Aerostar Bacau iși joaca viitorul in Liga a II-a. In cazul unui rezultat favorabil pe terenul Metaloglobusului București, „aviatorii” pot reintra in cursa pentru salvarea de la retrogradare. Altfel, totul e compromis. Cu doar trei meciuri ramase de jucat din sezonul regulat și cu un play-out…

- Intinsa pe parcursul a mai multor zile, etapa a 16-a a Ligii a II-a, prima programata in 2021, s-a incheiat marți seara. Epilogul s-a consumat la Ploiești, acolo unde gazdele de la Petrolul s-au impus cu 1-0 in fața viitoarei adversare a Aerostarului, Metaloglobus București. Unicul gol al jocului de…

- In ședința din 13 ianuarie, Comisia de Disciplina și Etica a FRF a decis sancționarea echipei din eșalonul al treilea CS Faurei cu depunctarea a doua puncte și cu interdicția de a transfera/ legitima jucatori. Sancțiunea este rezultatul unui litigiu mai vechi pe care clubul manageriat de Banel Nicolița…

- Aflata de marți intr-un stagiu de pregatire centralizata la Miercurea-Ciuc, divizionara secunda Aerostar Bacau iși continua seria jocurilor de verificare. Ieri, antrenorul Daniel Munteanu și-a imparțit lotul in doua pentru a bifa doua amicale. Cel mai important a fost cel disputat la Tarlungeni, intr-un…

- Cinci zile de vacanța: atat mai are la dispoziție divizionara secunda Aerostar Bacau. Intrați in vacanța in urma cu fix o luna de zile, „aviatorii” iși vor relua pregatirile luni, 11 ianuarie. Gruparea bacauana și-a stabilit perioada de cantonament, 25 ianuarie – 5 februarie, dar nu a decis inca locația,…