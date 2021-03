Stiri pe aceeasi tema

- Au inceput campionatul cu stangul. Dar important este ca l-au inceput. Pentru ca, așa cum amintea și conducatorul singurei grupari de fotbal feminin a Bacaului, Magura 2012, Catalin Cojocaru, „pe fondul problemelor financiare, obiectivul nostru principal este sa ne putem prezenta la meciuri. Fiecare…

- Astazi, de la ora 12.00, stadionul aradean „Francisc von Neuman” va fi gazda meciului de verificare dintre reprezentativele Under 19 ale Romaniei și Serbiei. In lotul „tricolorilor” se regasește și fundașul central al divizionarei B Aerrostar Bacau, Cornel Ardei, aflat la prima convocare la selecționata…

- Divizionara B Aerostar Bacau a pierdut cu scorul de 3-0 (1-0) partida disputata sambata, in deplasare, contra Metaloglobusului București, din cadrul etapei a 17-a. Gazdele au deschis scorul in ultimul minut al primei parți, prin Ovidiu Herea și l-au majorat dupa pauza grație reușitelor semnate in decurs…

- Sambata, Aerostar Bacau iși joaca viitorul in Liga a II-a. In cazul unui rezultat favorabil pe terenul Metaloglobusului București, „aviatorii” pot reintra in cursa pentru salvarea de la retrogradare. Altfel, totul e compromis. Cu doar trei meciuri ramase de jucat din sezonul regulat și cu un play-out…

- In primul meci de campionat din 2021, „aviatorii” au fost invinși acasa cu 2-0 (1-0) de Unirea Slobozia, intr-o disputa directa pentru evitarea retrogradarii. Ne obișnuisem cu greșelile flagrante din aparare. Și cu ratarile din atac. Ne obișnuisem cu meciurile pe muchie de cuțit. Sa traim periculos…

- In ședința din 13 ianuarie, Comisia de Disciplina și Etica a FRF a decis sancționarea echipei din eșalonul al treilea CS Faurei cu depunctarea a doua puncte și cu interdicția de a transfera/ legitima jucatori. Sancțiunea este rezultatul unui litigiu mai vechi pe care clubul manageriat de Banel Nicolița…

- Cinci zile de vacanța: atat mai are la dispoziție divizionara secunda Aerostar Bacau. Intrați in vacanța in urma cu fix o luna de zile, „aviatorii” iși vor relua pregatirile luni, 11 ianuarie. Gruparea bacauana și-a stabilit perioada de cantonament, 25 ianuarie – 5 februarie, dar nu a decis inca locația,…