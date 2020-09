Stiri pe aceeasi tema

- Aerostar a inceput campionatul Ligii a II-a la fel cum l-a inceput pe cel din urma cu doua sezoane: cu o infrangere acasa cu 1-0. Similitudinile se opresc insa aici. Diferențele sunt numeroase. Și vizibile. Și, toate, in favoarea bacauanilor. Incepand cu calibrul adversarului. Daca in 2018, „aviatorii”…

- Casa Fotbalului a gazduit la inceputul aceste saptamani, tragerea la sorți in urma careia s-a stabilit programul sezonului regular din Liga 2, ediția 2020-2021. Procedura de stabilire a programului de disputare a sezonului 2020-2021 pentru competitia Liga 2 s-a realizat pe baza Tabelei Berger, numarul…

- Se cunosc numele echipelor promovate din Liga a III-a in Liga a II-a. Dupa Aerostar Bacau și U Craiova 1948 SA, promovate ca urmare a „inghețarii” campionatului, au facut pasul spre B, in urma jocurilor de „baraj”, și Unirea Slobozia, CSM Slatina și Fotbal Comuna Recea. Astazi vom ști și cine va completa…

- Fostul antrenor al Luceafarului Oradea și al Viitorului Targu-Jiu a semnat o ințelegere pe un sezon cu divizionara B bacauana Martie 2019: Luceafarul Oradea face instrucție cu Aerostar Bacau in etapa a 26-a a ligii secunde. Oradenii lui Cristi Lupuț trec cu 4-0 de bacauanii pregatiți de Florin Bratu,…

- E instructor auto la SC Diadrive. Dar, in paralel cu instructajul pe care-l face viitorilor posesori de permis auto, face și instrucție cu defensivele adverse. De luni pana vineri se ocupa cu Școala de Șoferi. Sambata și duminica, in schimb, Bogdan Lupu ii da inainte cu Școala de…goluri! La 31 de ani…

- Grație unui penalty transformat in ultimul minut de Bogdan Lupu, bacauanii s-au impus cu 1-0, in deplasare, contra Viitorului Curița, in prima manșa a „barajului” pentru titlul județean. Meciul de la Targu-Ocna a fost primul joc oficial la nivel de amatori din Romania organizat in stare de alerta COVID-19…

- Pentru a-și disputa titlul de campioana județeana care le garanteaza participarea la turneul de promovare in C, FC Dinamo Bacau și Viitorul Curița sunt obligate sa efectueze teste COVID-19 atat la nivelul lotului de jucatori, cat și al staff-ului. Tot mai greu Drumul spre Liga a III-a devine din ce…

- Titlul cel mai potrivit ar fi: saptamana decisiva pentru fotbalul bacauan. Și asta pentru ca, la ora aceasta, CS Aerostar reprezinta gruparea fanion a fotbalului din Bacau. Promovata in Liga a II-a pe fondul „inghețarii” campionatului ca urmare a pandemiei COVID-19, echipa „aviatorilor” se afla la rascruce.…