Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul saptamanii s-au desfașurat cinci din cele șase partide ale etapei cu numarul III, din cadrul ligii a patra Cluj. Etapa a debutat sambata dimineața, cand Unirea Tritenii de Jos a reușit a treia victorie din tot atatea meciuri, reușind sa se impuna la Turda, scor 2-1. Toate cele trei goluri…

- A doua etapa a ligii a V-a zona Campia Turzii, a adus derby-ul campionatului, pe terenul de la Boian, gazdele Progresul Boian au primit vizita vicecampioanei de sezonul trecut, Uniți Sub Tricolor Cornești. Dupa victoria categorica din prima etapa in fața celor de la Bolduț, elevii lui Sebastian Varga…

- Duminica, 11 septembrie, se va disputa etapa a doua din Liga a 5-a, zona Campia Turzii, iar capul de afiș al acestei runde este intalnirea dintre Progresul Boian, campioana ultimei ediții din aceasta serie și UST Cornești, formația care a terminat pe locul secund in campionatul trecut. Iata care sunt…

- In aceasta dimineața s-au jucat meciurile din prima etapa a ediției 2022-2023 din Liga 5, zona Campia Turzii, runda in care in cele cinci partide disputate s-au marcat 23 de goluri. Chiar in prima etapa am avut parte de prima surpriza, dupa ce formația Șoimii Campia Turzii a reușit sa caștige cu 4-2…

- Dupa pauza competiționala de vara, duminica 4 septembrie debuteaza ediția 2022-2023 din Liga a 5-a, zona Campia Turzii, data la care se vor disputa meciurile etapei intai. La startul acestui campionat se vor alinia 12 echipe, care se vor lupta fiecare pe teren pentru indeplinirea obiectivului propus…

- Pe data de 4 septembrie se da startul in ediția 2022-2023 a Ligii a 5-a, zona Campia Turzii, competiție la care vor participa 12 echipe. Daca echipa campioana a ediției trecute, Progresul Boian, a ales sa joace tot in Liga 5, noutațile sunt reinscrierea in campionat a celor de la Steaua Roșie Bolduț…

- Liga a cincea din zona Campia Turzii va debuta in primul duminica din luna septembrie. Sunt 12 echipe inscrise in campionat, cu Progresul Boian, principala favorita la caștigarea campionatului. Programul primelor trei etape: Etapa I: Viitorul Transilvania – Minerul Iara Unirea II Tritenii de Jos – AS…

- Echipele de liga a cincea din zona noastra continua pregatirile pentru sezonul ce va debuta la inceputul lunii septembrie. Una dintre echipele care spera la un sezon bun este Spicul Luna, echipa care a caștigat cel mai recent amical disputat, scor 3-1, contra celor de la Fortuna Lunca Mureș (jud. Mureș).…