- Ieri dupa-amiaza, pe terenul de fotbal din cadrul Complexului Turistic ”La Broscuța” din Campia Turzii, s-a disputat partida restanța din Liga a V-a Academy – zona Campia Turzii, dintre formația Șoimii Campia Turzii și Steaua Roșie Bolduț. Meciul a fost unul important pentru formația locala Șoimii,…

- In singurul meci disputat in cadrul etapei cu numarul 21 din Liga a V-a, zona Campia Turzii, formația Șoimii Campia Turzii s-a impus sambata 8 iunie, pe terenul celor de la A.S. Urca cu scorul de 5-3 (1-1). Dupa victoria obținuta ieri, Șoimii Campia Turzii iși consolideaza momentan poziția de pe locul…

- Dupa ce in urma cu o saptamana in Liga a 5-a ACADEMY, zona Campia Turzii, nu s-a disputat nici un meci in etapa programata in campionat din cauza faptului ca nu erau brigazi suficiente de arbitrii, fotbalul la acest nivel se reia cu meciurile etapei a XX-a, care se va juca duminica 2 iunie. Cel mai…

- Disputata in acesta dimineața pe terenul Bazei Sportive din Tritenii de Sus, partida restanta din Liga a V-a Academy, zona Campia Turzii, dintre formațiile Șoimii Padureni și Viitorul Transilvania Turda, s-a incheiat cu victoria obținuta de formația din Turda, cu scorul de 7-2 (0-2). De remarcat este…

- Chiar daca duminica 26 mai nu se joaca nicio partida in cadrul etapei a 20-a din Liga a 5-a Academy, zona Campia Turzii, din cauza lipsei brigazilor de arbitri, totuși formația Șoimii Padureni va juca restanța din etapa a XIII-a cu Viitorul Transilvania Turda. Meciul se va juca incepand cu orele 11.00,…

- Doar cinci partide se vor disputa duminica 21 aprilie, in cadrul etapei a 16-a din Liga a V-a ACADEMY, zona Campia Turzii, asta dupa ce meciul dintre Viitorul Transilvania Turda și Steaua Roșie Bolduț a fost amanat. Cea mai atractiva partida din aceasta runda se pare ca va fi cea dintre Unirea Tritenii…

- Duminica, 7 aprilie, se joaca o noua etapa in Liga a 5-a ACADEMY, zona Campia Turzii, iar meciul care pare a fi cel mai interesant este cel de la Tritenii de Jos, acolo unde cei de la Unirea vor juca cu „lidera” UST Cornești. Dupa rezultatele din etapa trecuta, cei de la UST Cornești sunt tot mai aproape…