Fotbal, Liga 4: Victorie pentru CSM Campia Turzii in deplasarea de la Dej!

- Cinci partide s-au disputata astazi in prima zi a lunii aprilie, in Liga a 5-a, zona Campia Turzii, deoarece meciul dintre formatiile Spicul Luna si Victoria 2009 Viisoara nu s-a mai jucat, deoarece formatia din Viisoara s-a retras din campionat. Read More...

- Pentru ca viitorul se naște din educație iar TSD Cluj sprijina și incurajeaza dezvoltarea acestei valori, am organizat in perioada 23-25 martie 2018, in localitatea clujeana Maguri-Racatau, Școala Politica de Primavara, eveniment la care au participat tineri social-democrati din Cluj-Napoca, Turda,…

- Vremea rea de la sfarsitul saptamanii trecute era sa impiedice din nou desfasurarea meciurilor din Liga a V-a, zona Campia Turzii, datorita terenurilor impracticabile, numai ca ameliorarea acesteia a dus la disputarea etapei. Totusi, o singura partida nu s-a jucat, cea de la Viisoara, meciul dintre…

- Disputat in aceasta dimineata pe terenul sintetic al Bazei Sportive "Unirea" din Cluj-Napoca, meciul din etapa a 19-a, din Liga a IV-a, dintre formatiile FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca si CSM Campia Turzii a fost castigat de catre echipa CSM-ului, cu scorul final de 4-2 (1-1). Read More...

- Primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a caștigat ”parțial” procesul cu un membru al PSD Campia Turzii, Florin Șimon, pe care l-a acuzat ca i-a adus mai multe prejudicii de imaginbe, prin intermediul unor comentarii pe Facebook. Read More...

- Real Madrid (campioana en-tritre a Europei) a luat o optiune serioasa pentru calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a castigat disputa de pe teren propriu in fata celor de la PSG, scor 3-1. "Galacticii" si-au asigurat victoria cu doua goluri reusite pe final de meci.

- Voleibalistii de la CSM Campia Turzii incheie seria partidelor de pe teren propriu din Divizia A2 (seria de vest), editia 2017-2018, cu o victorie obtinuta cu scorul de 3-1 (28-26, 22-25, 25-20, 25-13), in fata formatiei ACS Volei Club Zalau. Read More...

- Victorie pentru fotbalistii de la CSM Campia Turzii, in prima partida de verificare, aceasta fiind obtinuta la Turda, cu scorul de 3-2 (1-1), impotriva echipei Chimia Turda, formatie ce se situeaza pe locul secund in Liga a 5-a, zona Campia Turzii. Read More...