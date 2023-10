Stiri pe aceeasi tema

- Victorie lejera, obținuta in etapa a IX-a din Liga 4 ACADEMY, de formația Victoria Viișoara, care in aceasta dimineața s-a impus clar pe terenul celor de la A.C.S. Iara cu scorul de 5-0 (2-0). Meciul a fost controlat in totalitate de echipa viișoreana, care putem spune ca a intalnit cea mai accesibila…

- Dupa victoria obținuta la scor etapa trecuta la Iclod, Victoria Viișoara a caștigat astazi din nou la o diferența mare, 8-1 (4-0) cu Minerul 1947 Ocna Dej 2, intr-o partida ce a contat pentru etapa a VII-a din Liga 4 ACADEMY. Partida disputata astazi pe terenul Bazei Sportive din Viișoara s-a jucat…

- Infrangere dureroasa pentru Victoria Viișoara, scor 1-2 in deplasare pe terenul formației Speranța Jucu, in meciul disputat in cadrul etapei a patra din Liga a 4-a. Dupa ce etapa trecuta, formația viișoreana a caștigat la limita in fața celor de la Vulturul Mintiu-Gherlii, meciul cu echipa din Jucu…

- Dupa ce etapa trecuta a reușit sa obțina o victorie importanta in fața formației din Mintiu-Gherlii, Victoria Viișoara va juca vineri 22 septembrie 2023, de la orele 18.00, in etapa cu numarul patru, in deplasare cu Speranța Jucu, echipa care dupa primele trei etape se afla pe ultima poziție a clasamentului,…

- Victorie categorica obținuta astazi de Victoria Viișoara, scor 7-1 (2-1), in deplasare la Garbau, intr-o partida ce a contat pentru etapa a doua din Liga a 4-a. Dupa remiza de pe teren propriu din prima etapa cu Atletic Olimpia Gherla și avertizata de victoria obținuta de Viitorul Garbau in deplasare…

- In ultimul amical al verii Victoria Viișoara s-a impus in deplasare cu scorul de 5-2 (3-1), pe terenul colegei de serie A.C.S. Iara. Partida de la Iara a fost controlata in totalitatea ei de formația viișoreana, care pe langa cele cinci goluri marcate, a mai avut foarte multe ocazii de a inscrie, dar…

- Disputata in aceasta dimineața, pe o caldura sufocanta, partida amicala dintre Victoria Viișoara și Inter Unirea (Liga 4/Alba) s-a incheiat cu victoria formației viișorene, scor 3-1 (1-1). Prima parte a primei reprize a fost una echilibrata, cu ocazii la ambele porți, dupa care pana la pauza echipa…

- Disputata in aceasta dimineața, pe o caldura sufocanta, partida amicala dintre formațiile CS Ocna Mureș și Victoria Viișoara s-a incheiat cu victoria formației din Ocna Mureș cu scorul de 2-1 (1-0). In prima repriza, gazdele au deschis scorul și au intrat la pauza la cabine in avantaj. Dupa doar noua…