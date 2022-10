Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre Victoria Viișoara și Arieșul Mihai Viteazu, care s-a disputat in aceasta dimineața pe terenul Bazei Sportive din comuna Viișoara, a fost un real derby chiar daca s-a jucat la nivelul ligii a patra. Cele doua formații, care inaintea acestui meci se aflau pe primele doua locuri din clasament,…

- Cel mai așteptat meci al etapei a 6-a din Liga 4 este „derby-ul” dintre ocupantele primelor doua locuri din clasament, Arieșul Mihai Viteazu și Victoria Viișoara, cu mențiunea ca formația din Viișoara va fi gazda acestei intalniri. Rezultatele bune pe care le-au obținut cele doua echipe in primele cinci…

- Saptamana trecuta s-au desfașurat partidele etapei cu numarul V, din cadrul ligii a patra de fotbal. Etapa a inceput joi, cand s-au desfașurat primele doua partide. Unirea Iclod s-a impus in fața celor de la Academia de Fotbal Florești, scor 2-0. La Jucu, Viitorul Garbau a reușit sa caștige cu același…

- Un meci extrem de greu, in deplasare, o așteapta pe Victoria Viișoara, care o va intalni in cadrul etapei a cincea din Liga 4, pe Minerul 1947 Ocna Dej 2. Dupa inceputul bun din primele patru etape, in care a obținut trei victorii și un egal, formația viișoreana va incerca sa se impuna și in [...] Articolul…

- A doua etapa a ligii a V-a zona Campia Turzii, a adus derby-ul campionatului, pe terenul de la Boian, gazdele Progresul Boian au primit vizita vicecampioanei de sezonul trecut, Uniți Sub Tricolor Cornești. Dupa victoria categorica din prima etapa in fața celor de la Bolduț, elevii lui Sebastian Varga…

- Pentru meciul din etapa cu numarul trei, Victoria Viișoara se va deplasa la Jucu, acolo unde sambata 10 septembrie, incepand cu orele 17.00, va juca cu echipa locala, A.C.S. Speranța. Echipa antrenata de Gabriel Mocean a avut un start bun de campionat și spera intr-o noua evoluție buna care sa le aduca…

- In prima partida a sezonului 2022-2023 din Liga 4, Victoria Viișoara a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0) in deplasare, cu Viitorul Garbau. Formația antrenata de Gabriel Mocean a condus ostilitațile din teren pe intregul parcurs al partidei, dar din pacate jucatorii viișoreni au ratat nepermis de…

- Doar șase echipe s-au inscris in liga a patra pana acest moment. Victoria Viișoara, Arieșul Mihai Viteazu, Minerul II Ocna Dej, Academia Florești, Viitorul Mihai Georgescu și Vulturul Mintiu Gherlii sunt cele șase echipe inscrise pana acum. De asemenea, Unirea Tritenii de Jos a anunțat ca se va inscrie…