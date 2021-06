Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Viișoara și clubul ACS Victoria Viișoara sunt alaturi in aceste momente grele de Dorin Roșu și iși doresc sa vina in ajutorul acestuia organizand turneul caritabil de fotbal "Toți... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pe terenul sintetic de la Luncani va avea loc un turneu de fotbal, in perioada 19-20 iunie, organizat de echipa Arieșul Hadareni, scopul fiind unul caritabil, respectiv adunarea de fonduri pentru... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Antrenorul campioanei Romaniei, CFR Cluj, Edward Iordanescu, a explicat intr-un interviu pentru Liga Profesionista de Fotbal, ca motivul pentru care a parasit echipa ardeleana a fost absenta unei viziuni comune cu conducerea clubului. "In primul rand, imi doresc sa ma odihnesc un pic,…

- In ultimele 24 de ore in județul Cluj au fost inregistrate 123 noi infectari cu SARS-CoV-2, in creștere fața de ziua precedenta. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Localitațile din județul Cluj au avut in ultimele zile o scadere semnificativa a numarului de cazuri active de Covid-19. In acest context, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat mai... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Premierul Florin Cițu a vorbit marți despre masurile de relaxare care ar putea fi introduse de la 1 iunie, menționand și faptul ca se au in vedere evenimente-pilot in București și in Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Dupa mai multe modificari de regulament și comunicate prin care se anunța ca liga a patra se va disputa la Cluj, apoi ca nu se mai va juca, pana la urma s-a ajuns la o concluzie: liga a patra se... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La o zi dupa ce AJF Cluj a anunțat faptul ca ediția 2020-2021 a Ligii 4 de fotbal nu va mai avea loc, dupa ce s-au inscris 4 echipe, insa 2 nu au putut respecta condițiile transmise de FRF, privind... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!