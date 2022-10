Stiri pe aceeasi tema

- Sambata s-au desfașurat partidele etapei cu numarul IX, din cadrul ligii a patra de fotbal. A fost o etapa „cuminte” fara mari surprize. La Turda, Olimpia Gherla a „scos” primul punct din acest sezon, reușind un rezultat de egalitate in fața Sticla Arieșul Turda, scor 2-2. Liderul clasamentului, Arieșul…

- Sticla Arieșul Turda și-a prezentat, prin intermediul unui videoclip, antrenorul care a venit dupa plecarea lui Octavian Rus. Este vorba de Cristian Coroian, care se va ocupa de „destinele” primei echipe. „Vin, din partea antrenoratului, dinspre Cluj, dar sunt nascut la Turda. Aici am inceput fotbalul,…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 15:00, pe terenul celor de la Viitorul Garbau, intr-un meci ce va conta pentru etapa a VI-a, din cadrul ligii a patra. Turdenii merg pe terenul unei echipe care se afla pe locul 4, avand trei victorii, un rezultat de egalitate și o infrangere. La…

- Antrenorii de la Sticla Arieșul Turda au participat zilele trecute la cursul de antrenori organizat de FRF in colaborare cu UBB. Artur Podar, Alex Șerban, Octavian Rus și Eugen Miheț au participat la acțiunea unde, din partea FRF, a fost prezent Vlad Munteanu. „In incercarea de a fi tot mai buni @FEFS…

- La mijlocul acestei saptamani au avut loc partidele turului I din Cupa Romaniei. Fostul golgheter de la Sticla Arieșul Turda, Florin Dan, a reușit o „dubla” in victoria noii sale formații, Minerul Ocna Dej, contra celor de la Sanatatea Cluj (4-3). Pentru „mineri” au mai evoluat alți trei jucatori care…

- Sticla Arieșul Turda a fost eliminata azi din primul tur al Cupei Romaniei, ediția 2022/2023, dupa ce a pierdut cu 0-9 (0-4) in fața echipei de Liga 3, Viitorul Cluj-Napoca. Turdenii, insa, au evoluat cu o echipa foarte tanara, cei mai ”varsnici” jucatori avand doar 18 ani (doar 4 din cei 11 introduși…

- Maine este programata ședința Comitetului Executiv al FRF, in care se va discuta și despre menținerea celor de la Sticla Arieșul Turda. Din toate informațiile pe care le avem in acest moment, ședința va fi doar o formalitate la acest punct, toate indiciile aratand ca Turda va evolua și in sezonul viitor…

- Valentin Marcu, unul dintre cei mai experimentați jucatori din zona Turda-Campia Turzii, va evolua incepand cu sezonul 2022-2023, pentru Victoria Viișoara. Marcu a evoluat in ultimele sezoane pentru Sticla Arieșul Turda, fiind unul dintre jucatorii care au promovat cu echipa in liga a treia. „Viața…