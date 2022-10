Stiri pe aceeasi tema

- Sticla Arieșul Turda a pierdut in aceasta seara, scor 1-3, la Speranța Jucu, dupa ce au condus la pauza cu 1-0. Turdenii, deși au aliniat o echipa foarte tanara (9 jucatori pana in 19 ani, dintre care 1 de 16 ani și 3 de 17 ani), au stat foarte bine in teren in prima repriza [...] Articolul Fotbal,…

- Sticla Arieșul Turda va evolua astazi, incepand cu ora 18:00, pe terenul celor de la Speranța Jucu, intr-un meci ce va conta pentru etapa a VIII-a, din liga a patra. Turdenii merg cu un moral bun la Jucu, dupa ce au caștigat in etapa precedenta, scor 3-2, duelul cu Viitorul Mihai Georgescu. Și gazdele…

- Cele șase echipe de fotbal ale clubului Sticla Arieșul Turda vor evolua pe parcursul acestei saptamani. Programul echipelor clubului turdean din aceasta saptamana: Joi, ora 17:00, Sticla Arieșul Turda – Sporting Cluj (U-9) Vineri, ora 18:00, Speranța Jucu – Sticla Arieșul Turda (seniori, liga IV) Sambata,…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 11:00, contra celor de la Viitorul Mihai Georgescu, intr-o partida ce va conta pentru etapa a VII-a. Turdenii au pierdut toate cele șase partide desfașurate in aceasta ediție a ligii a patra, depașind in clasament doar Olimpia Gherla, echipa care…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 15:00, pe terenul celor de la Viitorul Garbau, intr-un meci ce va conta pentru etapa a VI-a, din cadrul ligii a patra. Turdenii merg pe terenul unei echipe care se afla pe locul 4, avand trei victorii, un rezultat de egalitate și o infrangere. La…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 11:00, contra celor de la Unirea Tritenii de Jos, intr-un meci ce va conta pentru etapa a III-a, din cadrul ligii a patra de fotbal. Turdenii spera sa caștige primele puncte din acest sezon, in timp ce Unirea are un parcurs perfect pana acum, cu…

- Sticla Arieșul Turda va evolua maine, incepand cu ora 11:00, contra celor de la Unirea Iclod, intr-o partida ce va conta pentru prima etapa din cadrul ligii a patra de fotbal. Turdenii se afla in fața unui sezon in care se vor baza mai mult pe juniori, rezultatele fiind trecute in plan secund, mai ales…

- Sticla Arieșul Turda a fost eliminata azi din primul tur al Cupei Romaniei, ediția 2022/2023, dupa ce a pierdut cu 0-9 (0-4) in fața echipei de Liga 3, Viitorul Cluj-Napoca. Turdenii, insa, au evoluat cu o echipa foarte tanara, cei mai ”varsnici” jucatori avand doar 18 ani (doar 4 din cei 11 introduși…