Stiri pe aceeasi tema

Maine și poimaine se vor desfașura partidele etapei cu numarul XXII, din cadrul ligii a patra de fotbal. Patru meciuri se joaca sambata La Mihai Viteazu este programat derby-ul etapei, Arieșul urmand...

La sfarșitul saptamanii trecute s-au desfașurat cinci din cele șase partide ale etapei cu numarul XXI, din liga a patra. Partida dintre ACS Florești și Unirea Tritenii de Jos s-a desfașurat pe 20...

Arieșul Mihai Viteazu s-a impus astazi, scor 3-1, in fața celor de la Someșul II Dej, intr-un meci ce a contat pentru etapa a XX-a, din cadrul ligii a patra. Trei goluri in 17 minute Prima ocazie a...

Vineri și sambata s-au disputat partidele etapei cu numarul XVII, din cadrul ligii a treia de fotbal, seria a IX-a. Singurul meci disputat vineri, a „rezolvat" problema ultimei echipe calificate in...

Dupa o runda in care s-a schimbat liderul, etapa a XV-a, din cadrul ligii a patra Cluj, va debuta maine. Primul meci se va juca la baza „Ardealul" din Cluj Napoca, unde Supporter 2.0 va primi vizita...

In week-end precedent s-au desfașurat meciurile primei etape a returului din liga a patra a județului Cluj. Etapa a inceput cu prima mare surpriza, Unirea Iclod reușind sa se impuna pe terenul celor...

Dupa „restanța" din week-end-ul trecut (Supporter 2.0 – ACS Florești 1-2), in acest sfarșit de saptamana incepe returul din liga a patra. TurdaNews va transmite in direct duelul dintre Arieșul Mihai...

Ieri s-a desfașurat primul meci oficial din acest an in liga a patra a județului Cluj. Intr-o partida restanta din tur, ACS Florești s-a impus in fața celor de la Supporter 2.0, scor 2-1....