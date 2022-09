Stiri pe aceeasi tema

- Pentru meciul din etapa cu numarul trei, Victoria Viișoara se va deplasa la Jucu, acolo unde sambata 10 septembrie, incepand cu orele 17.00, va juca cu echipa locala, A.C.S. Speranța. Echipa antrenata de Gabriel Mocean a avut un start bun de campionat și spera intr-o noua evoluție buna care sa le aduca…

- AJF Cluj a anunțat saptamana trecuta, faptul ca patru din cele cinci echipe inscrise in campionatul U-19 s-au retras, astfel incat campionatul a fost anulat. Inițial, se inscrisesera urmatoarele echipe: Victoria Viișoara, Viitorul Cluj, Someșul Gilau, Olimpia Gherla și Sanatatea Cluj. Din pacate, patru…

- Sambata și duminica s-au desfașurat partidele etapei cu numarul II, din cadrul ligii a patra de fotbal. Unirea Tritenii de Jos s-a impus in fața celor de la Speranța Jucu, scor 3-2. A fost pentru a doua oara la rand cand roș-negrii au revenit dupa ce au fost conduși la pauza. Victoria Viișoara s-a impus…

- In cadrul etapei a II-a din Liga 4, Victoria Viișoara a intalnit astazi pe teren propriu formația Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca, iar la capatul celor 90 de minute scorul a aratat 3-0 (3-0) in favoarea formației viișorene. Actorul principal al acestei intalniri a fost din nou Paul Cubleșan, care…

- La sfarșitul acestei saptamani se vor desfașura partidele etapei cu numarul II, din cadrul ligii a patra, zona Cluj. Primele meciuri se vor desfașura sambata, de la ora 11:00. La Tritenii de Jos, Unirea va primi vizita celor de la Speranța Jucu, in primul meci pe teren propriu pentru roș-negrii din…

- Victorie categorica obținuta de Victoria Viișoara in partida de verificare susținuta vineri dupa-amiaza in compania tinerei echipe Sticla Arieșul Turda, partida care s-a desfașurat pe terenul Stadionului Municipal din Turda. Prima repriza a inceput cu un atac periculos la poarta aparata de Fekete, dar…

- Victoria Viișoara, jucat in aceasta dimineața o noua partida de verificare, de data aceasta adversara fiindu-i colega de serie, Unirea Tritenii de Jos. In meciul care s-a jucat pe terenul celor din Tritenii de Jos, echipa antrenata de Gabriel Mocean a deschis rapid scorul in minutul 9, prin fundașul…

- Unirea Tritenii de Jos va incepe pregatirile saptamana viitoare, pe 27 iulie. Roș-negrii au avut un retur de campionat, extrem de bun, fiind una dintre cele mai in forma echipe in primavara. Oficialii au perfectat deja doua partide amicale, cu Victoria Viișoara (6 august) și Viitorul Santimbru (13 august).…