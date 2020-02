Stiri pe aceeasi tema

Seria meciurilor de pregatire ale formatiilor de Liga 4, CSM Campia Turzii si AS Victoria Viisoara, continuua in acest weekend cu partide jucate pe teren propriu.

Liceul Teoretic "Pavel Dan" din Campia Turzii a caștigat ediția a IV-a a Cupei Unirii, care s-a disputat in aceasta dupa-amiaza in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev" din Campia Turzii.

Formația de liga 4, CSM Campia Turzii, si-a reluat, sambata 18 ianuarie, pregatirile in vederea abordarii returului ediției de campionat 2019-2020.

Oficialii formației de liga 4, CSM Campia Turzii, au fost foarte activi in aceste zile și au reușit inregimentarea in lotul echipei a doi jucatori cu experiența.

Echipa de fotbal CSM Campia Turzii, care activeaza in Liga 4 de fotbal, iși va relua pregatirile din 18 ianuarie 2020, dupa vacanța de iarna.

Unul dintre antrenorii de la grupele de copii și juniori de la ACS Sticla Arieșul Turda, Adrian Coman, și-a dat demisia de la clubul turdean.

In prima etapa a returului Ligii a 4-a, care se va disputa sambata 7 decembrie, CSM Campia Turzii are meci greu in deplasare cu Ariesul Mihai Viteazu, partida urmand sa se joace incepand cu orele 11,...

Astazi s-au desfașurat partidele etapei cu numarul XIII, din cadrul ligii a cincea, zona Campia Turzii.