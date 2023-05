Stiri pe aceeasi tema

- Final de sezon excelent pentru echipele din zona noastra! De altfel, intregul sezon a fost unul excelent, podiumul fiind 100% din zona noastra. Arieșul Mihai Viteazu va participa la barajul promovare in liga a treia, in timp ce Unirea Tritenii de Jos și Victoria Viișoara au completat podiumul. Ultima…

- Ultimele doua jocuri ale ultimei etape din actuala ediție de campionat a Ligii 4 din județul Cluj au stabilit ierarhia finala in clasament, unde s-a produs o situație greu de imaginat in urma cu cateva etape: Arieșul Mihai Viteazu este campioana detașata, Unirea Tritenii de Jos a prins locul 2 (pentru…

- Derby-ul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana, se va disputa maine, de la ora 18:00, pe terenul din Tritenii de Jos. Unirea (locul 3 in clasamentul ligii a patra) va primi vizita celor de la Arieșul Mihai Viteazu (locul 1 și viitoarea campioana a ligii a patra). Arieșul vine dupa…

- Arieșul Mihai Viteazu este campioana Ligii 4 a județului Cluj, ediția 2022/2023 și va participa la barajul pentru promovarea in Liga 3, unde va intalni campioana județului Bihor, in luna iunie (17 iunie – in deplasare și și 24 iunie – pe teren propriu). Fotbaliștii echipei din Mihai Viteazu și-au asigurat…

- Echipele din zona Turzii domina statisticile Ligii 4 de fotbal a județului Cluj, dincolo de faptul ca in primele 4 locuri sunt 3 echipe din zona noastra, respectiv Arieșul Mihai Viteazu (loc 1), Victoria Viișoara (loc 3) și Unirea Tritenii de Jos (loc 4). Doar Sticla Arieșul Turda este in subsolul clasamentului.…

- In cautarea primei victorii in meciurile oficiale din 2023, Victoria Viișoara are parte de un nou meci dificil in etapa a 18-a, cand vor juca pe teren propriu cu Unirea Iclod. Dupa remiza inregistrata etapa trecuta in deplasare cu „lidera” Arieșul Mihai Viteazu, formația antrenata de Gabriel Mocean…

- Așa cum v-am obișnuit in ultimii ani, fotbalul amator va fi in direct la TurdaNews și in 2023. Primul meci transmis de site-ul nostru din aceasta primavara va fi duelul dintre Unirea Tritenii de Jos și Arieșul Mihai Viteazu. Partida se va juca sambata, de la ora 11:00. Va fi o primavara plina de sport…

- Sambata s-au disputat primele patru meciuri oficiale din 2023, in liga a patra a județului Cluj, alte doua partide fiind amanate. Prima zi a adus și prima mare surpriza, Sticla Arieșul Turda reușind sa se impuna in fața celor de la Victoria Viișoara, scor 3-2. La Mihai Viteazu, Arieșul s-a impus in…