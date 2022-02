Fotbal, Liga 4: Cluj vs Satu Mare pentru un loc un liga a treia

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de maine, 17 februarie 2022, Magazinul JYSK, retailer-ul scandinav de mobila, decorațiuni și textile pentru casa, iși va deschide „porțile” spre publicul larg și in municipiul Aiud. Aceasta este a treia locație deschisa in județul Alba, dupa cele de la Sebeș și Alba Iulia. ORAR DE FUNCȚIONARE…

- Tot mai mulți romani se gandesc sa-și cumpere o casa, in ciuda scumpirilor. Cererea pentru credite ipotecare a crescut cu 105% in 2021, dupa un 2020, in care pandemia a creat incertitudine și cumpatare. Creșterea in privința creditelor ipotecare in 2021 fața de 2020 a fost de 105%, informeaza datele…

Unirea Tritenii de Jos a pierdut azi, scor 2-3, primul meci amical din aceasta iarna, disputat contra echipei U-19 a celor de la CFR Cluj. A fost meciul de debut in tricoul roșu-negru a lui Alex...

- ONRC: Peste 13.000 de firme si-au suspendat activitatea in 2021 Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea anul trecut a fost de 13.020, în crestere cu 19,31% comparativ cu anul 2020, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Agerpres…

Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea a fost de 11.604 in primele 11 luni din 2021, in crestere cu 17,8% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe companii care si-au…

- Pentru a treia zi la rand, crește numarul cazurilor de COVID-19 Foto: Arhiva. Pentru a treia zi la rând, crește numarul cazurilor de COVID-19 diagnosticate în 24 de ore. Astazi au fost anunțate 1.271 de noi îmbolnaviri cu cele mai multe, 194 în București. …

Partida restanta dintre Supporter 2.0 și ACS Florești nu se va mai disputa in acest an, astfel incat Arieșul Mihai Viteazu va incheia acest sezon pe primul loc al clasamentului. Arieșul a avut un...