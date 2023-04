Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal poate sa „aprinda” liga a patra a județului Cluj, iar conform unor surse din cadrul clubului din Mihai Viteazu, liderul campionatului chiar s-ar putea retrage din competiție. Totul a pornit de la partida din etapa viitoare, dintre Viitorul Mihai Georgescu și Arieșul Mihai Viteazu. Gazdele…

- Vulturul Mintiu Gherlii a pierdut joi, scor 0-2, pe terenul celor de la Speranța Jucu, intr-o partida restanta din etapa a XVI-a. Deși in urma cu trei saptamani pareau principalii favoriți, dupa victoria din meciul direct, „vulturii” nu au mai reușit sa caștige in urmatoarele doua meciuri (1-1 la Iclod…

- Marele derby al campionatului, Vulturul Mintiu Gherlii – Arieșul Mihai Viteazu se va disputa maine, incepand cu ora 11:00. Liderul clasamentului, Arieșul Mihai Viteazu se va deplasa la Mintiu, intr-o partida care poate decide, in mare masura, echipa care va reprezenta Clujul la barajul de promovare.…

- In cautarea primei victorii in meciurile oficiale din 2023, Victoria Viișoara are parte de un nou meci dificil in etapa a 18-a, cand vor juca pe teren propriu cu Unirea Iclod. Dupa remiza inregistrata etapa trecuta in deplasare cu „lidera” Arieșul Mihai Viteazu, formația antrenata de Gabriel Mocean…

- Vineri și sambata s-au desfașurat partidele etapei cu numarul XVI, din cadrul ligii a patra de fotbal, județul Cluj. In singurul joc desfașurat vineri, Viitorul Mihai Georgescu s-a impus in fața celor de la Speranța Jucu, scor 2-1, intr-un meci ce s-a jucat in comuna de langa Cluj. Sambata dimineața,…

- Așa cum v-am obișnuit in ultimii ani, fotbalul amator va fi in direct la TurdaNews și in 2023. Primul meci transmis de site-ul nostru din aceasta primavara va fi duelul dintre Unirea Tritenii de Jos și Arieșul Mihai Viteazu. Partida se va juca sambata, de la ora 11:00. Va fi o primavara plina de sport…

- Arieșul Mihai Viteazu a pierdut ieri, scor 1-3, duelul de pe terenul celor de la Viitorul Cluj (liga III). Tehnicianul Valentin Șandru a rulat tot lotul avut la dispoziție. Pentru alb-roșii au evoluat și doi jucatori care sunt in discuții avansate cu Arieșul, Colta (venit la CS Ocna Mureș) și Gustavo…

- Arieșul Mihai Viteazu va evolua astazi, incepand cu ora 12:00, pe terenul celor de la Viitorul Cluj, in primul meci amical din aceasta iarna. Liderul clasamentului din liga a IV-a, se va deplasa pe terenul echipei ce ocupa locul 9 in seria a IX-a, din liga a patra. Meciul va incepe la ora 12:00 și [...]…