Oficialii clubului turdean, Sticla Arieșul Turda, au anunțat faptul ca s-au ințeles cu Valentin Lemnaru, atacantul fiind cel mai nou jucator al Turzii.

Unirea Tritenii de Jos a invins intr-un meci amical echipa Inter Unirea, care activeaza in Liga 5 din județul Alba.

CS Florești și-a inaugurat astazi noul teren sintetic pe care va evolua in partidele de pe teren propriu din Liga 4, in compania echipei Sticla Arieșul Turda, cele doua echipe luptand pentru...

La sfarșitul lunii august se va da startul in ediția 2018-2019 ale ligilor a patra și a cincea, astfel incat formațiile sunt pe ultima suta de metri in ceea ce privește inscrierile in competiție.

Federația Romana de Fotbal (FRF) a dat publicitații lista celor 80 de echipe care s-au inscris in campionatul ligii a treia, sezonul 2018-2019. Printre aceste echipe se numara și Sticla Arieșul Turda.

Federația Romana de Fotbal (FRF) a modificat regulamentul in ceea ce privește folosirea juniorilor in partidele ligii a treia.

Arieșul Turda va susține cea de-a treia partida amicala din aceasta vara, maine, incepand cu ora 10, pe unul dintre terenurile bazei sportive din Turda.

- Federatia Romana de Fotbal a organizat, la sediul din Bucuresti, examenul in vederea alcatuirii corpului de delegati de joc pentru sezoanele 2018 2019 si 2019 2020.Examenul a constat intr un test grila cu 30 de intrebari, fiecare cu trei variante de raspuns, dintre care una corecta. In urma corectarii…