- Astazi s-au disputat partidele din etapa a doua in Liga 5 Academy, zona Campia Turzii, o etapa in care s-au marcat 35 de goluri și in care s-a consemnat cel mai mare scor inregistrat pana in acest moment, 9-0 in partida caștigata de UST Cornești in fața formației Steaua Roșie Bolduț. Tot in aceasta…

- Vineri și sambata s-au desfașurat partidele etapei cu numarul IV din cadrul ligii a patra de fotbal. Etapa a debutat cu marea surpriza de la Jucu, unde Speranța a caștigat primele puncte din acest sezon, dupa ce s-a impus in fața Victoriei Viișoara, scor 2-1. Trei meciuri sambata la ora 11:00 Sticla…

- Sanatatea Servicii Publice Cluj va evolua maine, de la ora 17:00, pe terenul celor de la Minerul Ocna Dej, intr-o partida ce va conta pentru etapa a V-a, din liga a treia. „Virușii” au reușit sa caștige in etapa precedenta, 2-1, in fața celor de la Victoria Carei, reușind sa acumuleze patru puncte.…

- Dupa un inceput de sezon cu un joc bun, dar cu un singur punct acumulat, Sanatatea SP Cluj merge langa Oradea, pentru duelul cu Lotus Baile Felix. „Virușii” au inceput cu un egal campionat, 2-2 la Olimpia MCMXXI Satu Mare, apoi au pierdut pe teren propriu, in fața celor de la CSM Olimpia Satu Mare [...]…

- Sanatatea Cluj a pierdut astazi, scor 0-1, pe stadionul „Clujana”, confruntarea cu CSM Olimpia Satu Mare. „Virușii” au inceput excelent partida și a avut mai mult posesia, chiar daca marile ocazii au lipsit. Saroși a incercat de doua ori poarta, prin șuturi de la distanța, insa nu a reușit sa schimbe…

- Sanatatea Cluj s-a calificat astazi in turul III al Cupei Romaniei, dupa victoria in fața celor de la Viitorul Cluj. „Virușii” s-au impus pe stadionul „Clujana”, scor 1-0, singurul gol venind in prima parte, Lakatoș reușind sa marcheze pentru formația antrenata de Francisc Dican. Nu a fost singura veste…

- Sanatatea Servicii Publice Cluj a obținut o noua victorie in partide amicale din aceasta vara. „Virușii” s-au impus in fața echipei de tineret a celor de la CFR Cluj Napoca, scor 2-0, intr-o partida ce s-a disputat pe terenul bazei „Victoria” din Someșeni. Golurile alb-verzilor au fost marcate de Denis…

- „Virușii verzi” s-au intors la antrenamente dupa un sezon 2022-2023 dezamagitor, la capatul caruia au retrogradat in liga a patra. Totuși, „virușii” ar putea continua in liga a treia, aceștia depunandu-și deja cerere la FRF. Cum multe echipe au anunțat ca nu vor putea evolua in liga a treia in sezonul…