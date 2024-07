Fotbal, Liga 3: Sănătatea SP Cluj a câștigat primul meci amical din această vară Sanatatea SP Cluj a caștigat in aceasta dimineața, scor 2-1, primul meci amical disputat in aceasta vara. Adversara „virușilor” a fost echipa U19 a celor de la Universitatea Cluj, una dintre echipele de juniori cu cele mai bune rezultate la nivel național. Staff-ul celor de la Sanatatea SP Cluj a folosit tot lotul avut la dispoziție, inclusiv jucatorii aflați in probe de joc. Pentru „virușii verzi” urmeaza duelul cu ACS Targu Mureș, de miercuri, meci care se va juca tot pe stadionul „Clujana”. Primul meci oficial al Sanatații va avea loc pe 31 iulie, cand „virușii” vor evolua in primul tur al… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

