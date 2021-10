Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal a CS Minaur are un start de sezon excelent, fiind neinvinsa in meciurile oficiale. Practic, sunt noua meciuri, cinci in campionat și patru in Cupa Romaniei, cu opt victorii și o singura remiza, chiar etapa trecuta, in deplasarea de la Șimleu. Implicit, baieții pregatiți de Ciprian Danciu…

- Dupa o pauza de cateva zile bune, Liga Florilor MOL se reia in aceasta saptamana. CS Minaur va juca in etapa a treia in deplasare, cu CSM Slatina, o echipa extrem de incomoda, care se apara in general foarte bine. Minaur a inceput sezonul cu doua infrangeri (24-30 la Cisnadie și 23-27 acasa cu Braila),…

- Echipa de fotbal CS Minaur se califica in 16-imile Cupei Romaniei dupa ce a reușit astazi, 8 septembrie, o victorie la limita impotriva echipei Unirea Dej. Golul baimarenilor a fost dat de Stanciu in a doua repriza. Pentru Minaur a fost și o revanșa in fața echipei din Dej, Unirea Dej eliminandu-ne…

- Miercuri dupa-amiaza, CS Minaur a reușit sa obțina cea de-a patra victorie consecutiva din acest sezon, dupa precedentul succes in Cupa Romaniei și cele doua victorii din Liga 3. De aceasta data, succesul este chiar mai important, deoarece baimarenii au izbutit sa-și asigure locul in 16-imile Cupei,…

- Cupa Romaniei la fotbal, ediția 2021-2022, va continua miercuri, 25 august, cu faza III-a, cand vor intra in competiție și formațiile din Liga a II-a. Intalnirile sunt programate de la ora 17:30, intr-o singura manșa, decisiva, pe terenul formațiilor de eșalon inferior, sau mai slab clasate in sezonul…

- Miercuri, 25 august, de la ora 17.30, sunt programate meciurile din faza a III-a a Cupei Romaniei la fotbal, sezonul 2021-2022. Dupa ce a trecut a faza a doua de CSM Satu Mare, CS Minaur a avut noroc la tragerea la sorți (pe criterii geografice), adversara ei fiind ACS Fotbal Comuna Recea, echipa care…

- Dupa ce s-au impus in seriile lor, Lapușul Romanesc și Progresul Șomcuta Mare au fost repartizare de Federația Romana de Fotbal in programul fazei I din Cupa Romaniei, sezonul 2021/2022, meciuri care se vor desfașura miercuri, 28 iulie, incepand cu ora 17.30. In faza de debut vor fi implicate și doua…

Formatia de liga a 4-a, ACS Victoria Viișoara, va juca in urmatorul meci din Cupa Romaniei-faza județeana, duminica 11 iulie, in deplasare, pe terenul echipei de liga a cincea, AFC Sudinox Vișea.