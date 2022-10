Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal Unirea Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a zecea a Ligii a 2 a, intalnind pe teren propriu, la Clinceni, Minaur Baia Mare.Partida s a incheiat cu victoria gazdelor, scor 1 0 Mario Lacatus 16 .Succesul este unul important, avand in vedere ca Unirea era sub Minaur in clasament,…

- Noul format al Cupei Romaniei prevede ca in faza play-off-ului sa participe 32 de echipe, dintre care 24 de echipe calificate din turul anterior și 8 echipe din Liga 1. In play-off sunt 16 partide, iar meciurile se joaca in perioada 27-29 septembrie. FRF a anunțat ca opt dintre partide vor fi televizate,…

- Miercuri, Stadionul “Olimpia – Daniel Prodan” din Satu Mare a fost gazda partidei dintre CSM Satu Mare și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul turul 3 al Cupei Romaniei, faza in care au intrat și echipele din Liga 2. Echipa noastra a reușit sa se califice in faza urmatoare a competiției, dupa ce a […]…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat marți, 6 septembrie, meciurile din Turul 3 al noului format al Cupei Romaniei, ediția 2022-2023. In aceasta faza a competiției evolueaza 48 de echipe, adica 29 de echipe calificate din Turul 2 (doua din oficiu: CSC Dumbravița și CS Tunari) și celelalte 19 formații…

- Vineri dupa-amiaza, de la ora 17.00, stadionul “1 Mai” din Slobozia va fi gazda partidei dintre AFC Unirea Slobozia și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul primei etape a campionatului Ligii a 2-a. Partida va fi transmisa in direct la posturile Digi, Prima și Orange. Unirea Slobozia a disputat șase amicale…

- Abonamentele se vor pune in vanzare de luni pana vineri, intre orele 10.00-15.00, la sediul clubului de la Sala Sporturilor. Plata se poate face doar cu numerar. Abonamentele pentru meciurile disputate pe teren propriu, in Campionatul Romaniei și Cupa Romaniei, in sezonul 2022-2023, de catre echipa…

- Echipa de fotbal CS Minaur Baia Mare incepe vineri noul sezon cu o deplasare la Unirea Slobozia. Meciul va incepe la ora 17.00 și va fi transmis in direct la Digisport, OrangeSport, PrimaSport. Baimarenii au un lot de 28 de jucatori cu care vor aborda noul sezon. portari: 77. Raul Baila (28 august 2000),…

- Echipa de fotbal de liga 2 CS Minaur Baia Mare s-a imbogatit cu un nou jucator. Abdoulaye Niakate este nascut pe 18 iunie 2000 și evolueaza ca fundaș. A mai evoluat pentru FC San Pedro și FC CFR 1907 CLUJ. Reprezentantii echipei biaimarene de fotbal ii ureaza bun venit și multa bafta in tricoul galben…