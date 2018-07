Stiri pe aceeasi tema

- Peste 80 de jandarmi din cadrul Gruparii Mobile Constanta cu sprijinul IJJ Calarasi si IPJ Calarasi vor asigura masurile de ordine publica si siguranta spectatorilor ce vor fi prezenti la meciul de fotbal dintre echipele Dunarea Calarasi si CFR Cluj, din cadrul Ligii 1, programat sambata, 28 iulie a.c.,…

- Antrenorul lui FC Botosani, Costel Enache, considera ca partida de vineri seara, din etapa a doua a Ligii 1 de fotbal, contra AFC Hermannstadt va fi una dificila, in conditiile in care formatia sibiana este una dintre echipele bune ale campionatului. Enache a declarat, joi, intr-o conferinta…

- CFR Cluj a anuntat, joi, rezilierea contractului antrenorului principal Edward Iordanescu dupa doar trei meciuri pe care acesta le-a avut pe banca echipei ardelene in acest sezon. "In urma unui proces de modificare a structurii administrative, clubul CFR 1907 Cluj a ajuns la un acord privind rezilierea…

- Infrangerea suferita de Viitorul in primul meci din noul sezon al Ligii I l-a luat prin surprindere pe Hagi. "Regele" nu se astepta ca nou-promovata Dunarea Calarasi sa obtina victoria, insa a punctat greselile facute de echipa sa.

- Dunarea Calarasi a invins-o pe Metaloglobus cu scorul de 2-0, sambata, la Bucuresti, in etapa a 38-a a Ligii a II-a de fotbal, si a ocupat primul loc la finalul sezonului, in timp ce echipa din Capitala a retrogradat in esalonul al treilea. Dunarea Calarasi si FC Hermannstadt au promovat…

- Joi, 17 mai de la ora 18.00, Dunarea Calarasi va intalni Dacia Unirea Braila, in cadrul etapei a 35-a a Ligii a 2-a. In tur, Dacia si Dunarea au remizat, 1-1, golul echipei noastre fiind marcat de Calin Cristea, in minutul 76.

- Dupa ce joi v-am oferit meciul-restanța CSM Poli Iași – Astra Giurgiu (scor 0-3), asta seara puteți urmari la Radio Iași partida revanșa din faza secunda a Ligii I la fotbal, dintre cele doua echipe. Asta dupa ce aseara v-am oferit meciul din play-out Gaz Metan Mediaș – FC Botoșani, incheiat cu scorul…