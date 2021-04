Antrenorul formatiei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Leo Grozavu, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa este in grafic, dupa primele trei partide disputate in play-off-ul Ligii I de fotbal, cand a intalnit primele trei clasate, FCSB, CFR Cluj si Universitatea Craiova.



"Nu doar asteptarile mele sunt mari, ci ale tuturor. Pot sa spun ca am inceput bine acest play-off, chiar daca am pierdut un meci pe teren propriu, cu CFR nu am aratat o forma slaba. Ne-am ridicat la inaltimea adversarului, dar un penalty au facut diferenta. Am jucat cu primele trei clasate, echipe bune…