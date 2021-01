Echipa Leicester City a urcat provizoriu pe locul secund in clasamentul campionatului de fotbal al Angliei, dupa ce a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia Southampton, intr-o partida din cadrul etapei a 19-a a sezonului, disputata sambata seara.



"Vulpile" au deschis scorul in prima parte a jocului, prin James Maddison (37), iar apoi si-au majorat avantajul in prelungirile reprizei secunde, prin Harvey Barnes (90+5).



Gratie acestui succes, Leicester City s-a apropiat la un singur punct de liderul Manchester United, care o va infrunta duminica, in deplasare,…