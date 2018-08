Atacantul roman Claudiu Keseru a marcat golul echipei Ludogoret Razgrad in meciul terminat la egalitate, 1-1, in deplasare cu bosniacii de la Zrinjski Mostar, joi, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al Europa League la fotbal.



Keseru a marcat in min. 24 si a fost inlocuit in min. 86. In tur, campioana Bulgariei castigase cu 1-0. Cosmin Moti a evoluat tot meciul la oaspeti.



Rusii de la Zenit Sankt Petersburg au surclasat-o pe Dinamo Minsk cu 8-1, intorcand astfel esecul drastic din tur, cu 0-4. Zenit avea 2-0 in min. 66, prin golurile marcate de Paredes (22)…