Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Under 16 pregatita de Sergiu Japalau a caștigat autoritar, cu maximum de puncte și fara gol primit (!) Seria I, calificandu-se in primele opt din țara in cadrul Ligii Elitelor. Din rațiuni legate de afilierea la FRF, gruparea „alb-roșie” a fost inscrisa in competiție sub titulatura CSM Bacau.…

- Se spune ca, de multe ori, ultima impresie este cea care conteaza. Iar la finalul unui sezon de liga secunda in care a lasat mult, foarte mult de dorit, viitoarea divizionara C Aerostar Bacau a reușit sa mai indulceasca impresia lasata tuturor celor care o susțin. Concret, vinerea trecuta, la ultimul…

- Divizionara B CS Aerostar Bacau va susține vineri, 30 aprilie, ultima partida pe teren propriu din aceasta ediție de campionat. Adversara „aviatorilor” va fi Unirea Slobozia, intr-un joc ce se va desfașura cu incepere de la ora 11.00. De altfel, și ultimul meci de campionat al echipei bacauane, programat…

- Concordia Chiajna – Aerostar Bacau (azi, ora 17.00) Prima intermediara a anului aduce și prima deplasare din play-out pentru Aerostar Bacau. Aflata pe ultimul loc in grupa B, echipa bacauana a inceput aceasta a doua faza a campionatului cu o infrangere acasa, 0-2, sambata trecuta, in fața vecinei de…

- Fara victorie in 2021 și cu un singur succes acasa in intreg campionatul (3-2 cu Csikszereda pe 26 septembrie 2020), Aerostar Bacau a incheiat sezonul regulat al Ligii a II-a in nedorita postura de „lanterna roșie”. Cele doar 10 puncte acumulate pana acum fac ca salvarea de la retrogradare sa fie un…

- Inceputa in septembrie 2019, selecția pentru formarea reprezentativei județene de fotbal 2007 a Bacaului s-a incheiat luna trecuta. Astfel, pe 23 și 30 martie, sub comanda antrenorului federal Dan Crețu, au fost organizate ultimele doua acțiuni de selecție a lotului județean care va participa pe 7 aprilie,…

- Profitand de faptul ca nu a avut meci in etapa a 19-a, in condițiile in care Turris Oltul Turunu-Magurele, adversara sa din aceasta runda s-a retras din campionat, divizionara B Aerostar Bacau a susținut sambata un joc de verificare. Amicalul, programat la Saucești, in compania echipei de liga a patra…

- In acest weekend este programata etapa a 19-a a Ligii a II-a la fotbal. Aerostar Bacau va sta in aceasta runda pentru ca adversara sa, Turris Turnu-Magurele s-a retras din campionat in iarna. Pentru a umple golul competițional și pentru a se familiariza mai bine cu lotul in condițiile in care a preluat…