Jucatorii si oficialii echipei argentiniene de fotbal Boca Juniors au fost eliberati pe cautiune, miercuri, dupa 12 ore de arest in Brazilia, in urma gravelor incidente care au urmat eliminarii lor din optimile de finala ale competitiei Copa Libertadores de catre Atletico Mineiro, informeaza AFP.



Delegatia clubului Boca, compusa din 30 de persoane, a parasit comisariatul din Belo Horizonte la pranz, cu destinatia aeroport pentru revenirea la Buenos Aires.



Boca Juniors a incheiat seara de marti la comisariatul de politie, dupa incidentele grave izbucnite in urma eliminarii…