Fotbal: Jordi Cardoner, vicepreşedintele clubului FC Barcelona, pozitiv la coronavirus Vicepresedintele clubului de fotbal FC Barcelona, Jordi Cardoner, a fost testat pozitiv la coronavirus, iar acum se gaseste in stare buna si izolat la domiciliu, transmite EFE.



Clubul catalan a confirmat informatia sambata pentru EFE, precizand ca oficialul se simte bine.



FC Barcelona a trimis de mai multe saptamani tot personalul acasa, precum si jucatorii, iar reuniunile dintre oficialii clubului s-au desfasurat telefonic sau prin videoconferinta.



Cardoner (57 ani) este al treilea oficial al clubului care este testat pozitiv la Covid-19, dupa directorul serviciilor…

Sursa articol: agerpres.ro

