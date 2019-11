Selectionerul Suediei, Janne Andersson, a declarat la finalul partidei de pe Arena Nationala, in care echipa sa s-a impus cu 2-0 in fata Romaniei, ca nu a auzit ca suporterii romani sa fi avut un comportament rasist la adresa jucatorului sau de culoare Alexander Isak. "Am spus si inainte de partida, eu nu am facut decat sa raspund intrebarilor care mi s-au pus pe acest subiect. Eu sunt doar antrenor, avem arbitri, avem regulamente care trebuie respectate. Si astazi arbitrul a oprit meciul pentru un astfel de eveniment (n.r. - scandari rasiste ale suporterilor romani). Din punctul meu de vedere,…