Jucatorul echipei de fotbal FCSB, Iulian Cristea, a declarat, sambata seara, ca formatia sa a meritat sa castige cu 3-2 derby-ul cu Dinamo, el aratandu-se bucuros de faptul ca a trecut cu bine peste perioada grea in care a fost nevoit sa stea in carantina dupa ce a fost infectat cu noul coronavirus. "A fost un derby incins, am condus cu 2-0, apoi s-a facut 2-2. Eu spun ca am meritat victoria. Ne bucuram mai ales dupa aceste zile grele peste care am trecut. A fost o perioada grea, am trecut peste ea, dar nu zic acum ca a fost o minune ca am rezistat. Am fost pregatiti foarte bine inainte de a intra…