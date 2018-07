Fotbalistul ghanez Isaac Donkor a declarat, joi, in cadrul conferintei de presa in care a fost prezentat oficial, ca transferul sau la Universitatea Craiova nu reprezinta un pas inapoi in cariera sa chiar daca in trecut a evoluat la Internazionale Milano.



"Universitatea Craiova nu este un pas inapoi pentru mine. Serie A este Serie A (n.r. - primul esalon) in toate tarile. Intr-adevar, nu se poate compara Craiova cu Inter, dar eu si colegii de aici vom da totul pentru a duce Craiova acolo unde ii este locul. Eu voi da maximum cat voi fi pe teren. Sunt foarte bucuros sa ma aflu la…