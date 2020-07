Stiri pe aceeasi tema

- Sparta Praga, cu portarul roman Florin Nita pe banca de rezerve, a cucerit Cupa Cehiei la fotbal, miercuri seara, dupa ce a invins-o in finala pe Slovan Liberec cu scorul de 2-1, pe terenul acesteia. Slovan, la care mijlocasul Alexandru Baluta a fost titular si a evoluat 74 de minute, a deschis scorul…

- Benevento, antrenata de fostul campion mondial Filippo Inzaghi, ocupa primul loc din etapa a zecea si se considera ca promovarea sa este doar o chestiune de timp. Cu un avantaj de 24 de puncte fata de a doua clasata, Crotone, Benevento si-a asigurat revenirea in Serie A, dupa stagiunea sa…

- Mijlocasul roman Erik Bicfalvi a marcat ambele goluri ale formatiei Ural Ekaterinburg, care a invins-o pe FC Tambov cu scorul de 2-1, duminica, pe teren propriu, in etapa a 24-a a campionatului de fotbal al Rusiei. Bicfalvi a deschis scorul in min. 20, din penalty, el marcand si golul…

- Atacantul roman Raul Rusescu a marcat doua goluri pentru Giresunspor, care a invins-o pe Adanaspor cu scorul de 3-1, vineri seara, pe teren propriu, in etapa a 29-a a ligii secunde de fotbal din Turcia. Oaspetii au deschis scorul prin Celil Yuksel (59), dar Ahmet Kesim (65) a restabilit…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol si a dat doua pase decisive pentru Slavia Praga, in meciul castigat cu scorul de 5-0 in fata formatiei FK Jablonec, sambata, pe teren propriu, in etapa a 26-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a deschis scorul din penalty, in min. 21, si a…

- Cluburile Glasgow Rangers si KRC Genk sunt foarte aproape de concretizarea transferului lui Ianis Hagi, scrie BBC. Conform sursei, cele doua grupari urmeaza sa parafeze intelegerea in zilele urmatoare, discutiile fiind foarte avansate. Internationalul roman Ianis Hagi a venit in vara anului trecut la…

- Antrenorul roman Ladislau Boloni considera ca se va desparti in aceasta vara de echipa belgiana de fotbal Antwerp, dupa cum a declarat pentru publicatia De Gazet van Antwerpen, citata de Agerpres . „Nu cred ca vom merge mai departe. Am ajuns la un punct in care urmatoarea etapa ar fi atacarea titlului,…