- Romania a obținut o victorie de orgoliu in fața Bosniei, scor 4-1, in Giulești, dar a incheiat pe ultimul loc grupa și a retrogradat un nivel in Liga Națiunilor, in Divizia C, deoarece și Finlanda și-a caștigat meciul din Muntenegru, 2-0. Pentru prima data in istoria naționalei, Romania a incheiat o…

- Selecționerul Edi Iordanescu a cerut mai multa liniște inaintea meciului cu Bosnia-Herțegovina, din Grupa a 3-a a Ligii B din Liga Natiunilor. Dupa aceasta partida, ar urma o analiza a activitatii selecționerului. “Important este sa vedem cum terminam, sa aducem trei puncte in acest ultim joc, pentru…

- Reprezentativa Romaniei a remizat, vineri seara, in deplasare, scor 1-1, cu selectionata Finlandei, in penultima etapa a grupelor Ligii Natiunilor. Pentru a nu cadea in Liga C, tricolorii trebuie sa obțina in ultima runda din grupa un rezultat mai bun decat Finlanda, informeaza Gazeta Sporturilor .…

- FRF a anunțat marți ca reprezentativa Romaniei va fi in urna a doua sau a treia la tragerea la sorti pentru preliminariile Campionatului European de fotbal 2024. Evenimentul va avea loc duminica, 9 octombrie 2022, de la ora 13.00 (ora Romaniei), la Festhalle Frankfurt. In conditiile in care sanctiunea…

- Doua victorii și o infrangere: acesta este bilanțul divizionarelor C bacauane in etapa doua a campionatului derulata weekend-ul trecut. In Seria 1, CSM Bacau a legat doua rezultate utile, remizei de la Botoșani, 0-0 cu Dante, urmandu-i victoria de sambita, de pe teren propriu: 1-0 cu Viitorul Darabani,…