- Atacantul roman Dennis Man a marcat primul sau gol in Serie A si a adus astfel un punct echipei Parma, care a terminat la egalitate cu Benevento, 2-2, sambata, in deplasare, in etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Italiei. Man a inscris ultimul gol al meciului, in min. 88, cu un sut…

- Portarul roman Ionut Radu va fi titular in poarta echipei Inter Milano in meciul de sambata, cu Sassuolo, dupa ce Samir Handanovic, capitanul formatiei nerazzurra, a fost testat pozitiv la Covid-19, la o zi dupa coechipierul sau Danilo D'Ambrosio, relateaza AFP. "Portarul sloven a…

- ​Inter a mai facut un pas spre titlul din Serie A dupa ce a trecut, scor 1-0, de Atalanta (etapa XXVI). Unicul gol i-a aparținut lui Milan Skriniar, în minutul 54. În urma acestui succes, Inter a refacut avantajul de șase puncte fața de AC Milan în lupta pentru titlul din Serie…

- Inter Milano, liderul campionatului de fotbal al Italiei, a obtinut o victorie importanta in lupta pentru titlul de campioana a Italiei la fotbal, impunandu-se la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Atalanta Bergamo, luni seara, in ultimul meci al etapei a 26-a a sezonului.…

- Echipa italiana de fotbal Crotone, la care evolueaza atacantul roman Denis Dragus, l-a numit in functia de antrenor pe Serse Cosmi, in locul lui Giovanni Stroppa, care a fost demis din functie luni, a anuntat clubul din Serie A, citat de Reuters. Stroppa (53 an), aflat in functie din 2018,…

- Echipa Inter Milano si-a consolidat prima pozitie in clasamentul campionatului de fotbal al Italiei, impunandu-se cu scorul de 3-0 in fata rivale AC Milan, ocupanta locului secund, duminica pe stadionul San Siro, in capul de afis al etapei a 22-a din Serie A. Succesul categoric al elevilor…

- Inter Milano a invins-o cu 2-0 in deplasare pe Fiorentina, vineri, in primul meci din etapa a 21-a a campionatului de fotbal al Italiei, si a urcat provizoriu pe prima pozitie a clasamentului. Golurile au fost marcate de Nicolo Barella (minutul 31) si Ivan Perisic (52). Foarte tanarul…

- AC Milan, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu intre buturi, a acces in sferturile de finala ale Cupei Italiei la fotbal, invingand formatia Torino FC cu scorul de 5-4 la loviturile de departajare. La finalul timpului regulamentar de joc si al prelungirilor scorul a fost egal, 0-0. Gruparea „rossonera”…