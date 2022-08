Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev, formația antrenata de longevivul Mircea Lucescu, a fost invinsa in play-off-ul Champions League, trupa miliardarului Igor Surkis ratand șansa unei noi prezențe la „masa bogaților”. Dupa 0-2 in tur, ucrainenii au pierdut și returul cu Benfica (0-3 pe Estadio da Luz). Rezultatele de marți:…

- Mircea Lucescu a reușit sa o țina pe linia de plutire pe Dinamo Kiev și a ajuns pana in play-off-ul Champions League. Dupa ce a pierdut prima manșa a dublei cu Benfica Lisabona, antrenorul roman a vorbit despre dificultațile prin care trec jucatorii sai, care se gandesc tot timpul la razboiul din Ucraina.

- Ambasadorul Ucrainei in Turcia, Vasil Bodnar, a condamnat, joi, scandarile suporterilor turci in favoarea sefului statului rus Vladimir Putin la meciul dintre Fenerbahce si Dinamo Kiev, incheiat cu victoria cu 2-1 dupa prelungiri a echipei antrenate de tehnicianul roman Mircea Lucescu, miercuri seara,…

- Ministrul ucrainean al Tineretului si Sportului, Vadim Huttait, a anunțat ca, in ciuda razboiului care devasteaza țara, Campionatul de fotbal al Ucrainei se va relua in luna august, informeaza AFP și Agerpres.„Noul sezon al campionatului ucrainean de fotbal va debuta pe 23 august. In timpul raidurilor…