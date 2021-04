Antrenorul echipei de fotbal Academica Clinceni, Ilie Poenaru, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa online, ca meciul cu CSM Poli Iasi este unul decisiv pentru formatia sa si ca punctele puse in joc sunt vitale in cursa pentru calificarea in play-off-ul Ligii I. "Trebuie sa recunoastem ca Iasi are un lot foarte bun de jucatori, problemele lor au fost altele, de alta natura. De aceea ne va astepta un meci foarte greu. Sunt sigur ca CSM Poli Iasi isi va vinde scump pielea aici. Ei sunt in suferinta, au nevoie de puncte si e clar ca vom avea un meci foarte dificil. Trebuie sa fim echilibrati,…